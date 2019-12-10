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В Екатеринбурге прокуратура обязала «ЭнергосбыТ Плюс» вернуть гражданам 2,4 млн рублей за коммунальные услуги

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге произведен перерасчет платы за коммунальные услуги гражданам на сумму свыше 2,4 млн руб. Причиной стали многочисленные обращения граждан в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга установлено, что АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществляет обслуживание потребителей микрорайона Компрессорный с начислением платы за предоставленные жилищно-коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение на нужды ГВС, тепловую энергию). По результатам анализа обращений и приложенных к ним квитанций на оплату услуг ЖКХ прокуратура выявила нарушения при начислении платы», — говорится в сообщении.



В соответствии с пунктом 37 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354, расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. Однако АО «ЭнергосбыТ Плюс» в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за сентябрь 2019 года предъявлены гражданам суммы к оплате за период с июня по август 2019 года.



Кроме того, в соответствии с пунктом 42 Правил размер платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, за исключением платы за коммунальную услугу по отоплению, определяется в том числе, исходя из показаний такого прибора учета за расчетный период.



Между тем АО «ЭнергосбыТ Плюс» при расчетах платы за жилищно-коммунальные услуги применен норматив без учета показаний приборов учета, отмечают в надзорном ведомстве.



В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.



По результатам проверки прокуратура района в адрес руководителя АО «ЭнергосбыТ Плюс» внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства в части проведения расчетов за предоставленные коммунальные услуги. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования компания провела перерасчет платы, прекращено начисление пени до февраля 2020 года, ответственное лицо, допустившее выявленные нарушения уволилось из организации.



Общий размер проведенного перерасчета жителям микрорайона Компрессорный Екатеринбурга и снятия излишне начисленных сумм составил свыше 2,4 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">10 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:44</span><br /><strong>В Екатеринбурге прокуратура обязала «ЭнергосбыТ Плюс» вернуть гражданам 2,4 млн рублей за коммунальные услуги</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. В Екатеринбурге произведен перерасчет платы за коммунальные услуги гражданам на сумму свыше 2,4 млн руб. Причиной стали многочисленные обращения граждан в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091929-v-ekaterinburge-prokuratura-obyazala-energosbyt-plyus-vernut-grazhdanam-24-mln-rubley-za-kommunalnye-uslugi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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