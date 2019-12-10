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«Уральские авиалинии» перевезли пятимиллионного пассажира аэропорта Симферополь

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. Международный аэропорт Симферополь 9 декабря 2019 года обслужил пятимиллионного пассажира с начала этого года. Юбилейным пассажиром стала жительница Свердловской области Галина Питиримова.



Женщина вместе со своей пятилетней внучкой возвращалась из Крыма домой на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии».



«Юбилейного пассажира поздравили представители аэропорта Симферополь, авиакомпании «Уральские авиалинии» и Отдела Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым. От аэропорта женщина получила сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры, а от «Уральских авиалиний» — сертификат на бесплатный перелет в любой российский город маршрутной сети авиакомпании и памятные подарки», — сообщает пресс-служба перевозчика.

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