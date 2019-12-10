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В Свердловской области запасы угля у ресурсоснабжающих организаций за год выросли в 1,4 раза

10 декабрь 2019 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2019. За год запасы угля у организаций по производству и распределению электроэнергии Свердловской области увеличились в 1,4 раза или на 327,5 тыс. т, а топочного мазута — на 2,8 тыс. т (плюс 2%).

Как сообщает Свердловскстат, на 1 декабря 2019 года обеспеченность углем этих организаций составила 25 дней. У потребителей запасы угля по сравнению с прошлым 2018 годом увеличились на 33,4% — до 1 млн 540,8 тыс. т, а топочного мазута — на 1,9%, до 174,9 тыс. т. С учетом сложившегося в ноябре среднесуточного расхода топлива, потребители обеспечены углем на 29 дней.

В муниципальных и ведомственных котельных региона запасы угля на 1 декабря 2019 года возросли на 2,5% и составили 81,1 тыс. т, а топочного мазута — на 10,1% до 29,5 тыс. т.

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