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УБРиР открыл кредитный лимит крупным пермским промышленникам

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил сделку по согласованию кредитного лимита в размере 300 млн руб. с крупным производителем оборудования для нефтегазовой отрасли ООО «Гидробур-сервис». Об этом говорится в сообщении кредитно-финансовой организации.



«Гидробур-сервис» предоставляет в аренду и продает буровое оборудование и оборудование для заканчивания скважин собственного производства, а также оказывает услуги по инженерно-технологическому сопровождению, испытаниям, обслуживанию и ремонту оборудования уже более 15 лет. Средства, предоставленные УБРиР, будут инвестированы в дальнейшее развитие бизнеса компании», — уточнили в пресс-службе банка.



Как отмечает директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко, сделка стала результатом терпеливой и профессиональной работы с обеих сторон.



«Мы очень рады, что начали сотрудничество с «Гидробур-сервис». Совместными усилиями мы вышли на кредитный комитет и заключили сделку. Это наш первый опыт сотрудничества с группой компаний «НьюТек Сервисез», который, мы надеемся, перерастет в долгосрочное взаимовыгодное партнерство», — подчеркнула в комментарии Татьяна Левченко.



ООО «Гидробур-сервис» — динамично развивающаяся производственная компания, входящая в группу компаний «НьюТек Сервисез» с 2011 года. «НьюТек Сервисез» (NewTech Services Holding Limited) — международная нефтесервисная компания, предоставляющая высокотехнологичные решения для компаний нефтегазовой отрасли в России и странах СНГ, Европе, Северной Америке, Южной Америке и на Ближнем Востоке, созданная в 2009 году.

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