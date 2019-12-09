Важно
Администрация Екатеринбурга получила более 2,5 тыс. предложений по проекту Генплана-2035
9 декабрь 2019 (17:58)
Администрация Екатеринбурга завершила прием предложений и замечаний по проекту Генплана развития до 2035 года от физических и юридических лиц. Предложения жителей и бизнеса принимались властями Екатеринбурга более двух месяцев, сообщает официальный сайт муниципалитета.
Для этого экспозиция проекта Генплана была размещена в помещениях районных администраций Екатеринбурга. Также с ним можно было ознакомиться на официальном городском портале, чтобы предложить свои корректировки. Жители города, обладающие правом участия в общественных обсуждениях, а также юрлица очень активно вносили свои предложения и замечания в проект Генплана, рассказали в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.
Всего в горадминистрацию поступило более 2,5 тыс. предложений. Они будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года. В эти же сроки специалисты подготовят протоколы и заключение о результатах общественных обсуждений.
Ранее в связи с большим интересом жителей к проекту Генплана постановлением от 5 ноября 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский продлил общественные обсуждения документа до 27 декабря 2019 года. Тем самым до 6 декабря был увеличен срок приема предложений и замечаний от физических и юридических лиц.
Напомним, в 2015 году Генплан подвергался корректировке, но за прошедшее время появились новые требования законодательства, а также положения в документах территориального и стратегического развития РФ и Свердловской области. Без их учета организация комплексного развития города не представляется возможной.
Для этого экспозиция проекта Генплана была размещена в помещениях районных администраций Екатеринбурга. Также с ним можно было ознакомиться на официальном городском портале, чтобы предложить свои корректировки. Жители города, обладающие правом участия в общественных обсуждениях, а также юрлица очень активно вносили свои предложения и замечания в проект Генплана, рассказали в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.
Всего в горадминистрацию поступило более 2,5 тыс. предложений. Они будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года. В эти же сроки специалисты подготовят протоколы и заключение о результатах общественных обсуждений.
Ранее в связи с большим интересом жителей к проекту Генплана постановлением от 5 ноября 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский продлил общественные обсуждения документа до 27 декабря 2019 года. Тем самым до 6 декабря был увеличен срок приема предложений и замечаний от физических и юридических лиц.
Напомним, в 2015 году Генплан подвергался корректировке, но за прошедшее время появились новые требования законодательства, а также положения в документах территориального и стратегического развития РФ и Свердловской области. Без их учета организация комплексного развития города не представляется возможной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрация Екатеринбурга получила более 2,5 тыс. предложений по проекту Генплана-2035
- В Екатеринбурге пройдут слушания по реконструкции развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом
- В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки
- Жителей Екатеринбурга призывают участвовать в общественных обсуждениях генплана развития города до 2035 года
- Утверждение генплана развития Екатеринбурга перенесли на декабрь 2019 года