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На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган из-за ремонта будет ограничено движение на железнодорожном переезде
9 декабрь 2019 (17:51)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган будет затруднено движение на железнодорожном переезде рядом с поселком Марамзино в связи с проведением ремонтных работ.
«Свердловская железная дорога проводит ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком Марамзино. В этой связи 10-11 декабря с 21.00 до 02.00 по местному времени и 12-13 декабря с 21.00 до 02.00 по местному времени пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
В связи с работами движение автотранспорта через переезд будет затруднено. По этой причине в «Уралуправтодоре» просят водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учесть информацию об ограничении движения при планировании маршрутов.
«Свердловская железная дорога проводит ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком Марамзино. В этой связи 10-11 декабря с 21.00 до 02.00 по местному времени и 12-13 декабря с 21.00 до 02.00 по местному времени пропуск автотранспорта будет осуществляться в одностороннем порядке», — говорится в сообщении.
В связи с работами движение автотранспорта через переезд будет затруднено. По этой причине в «Уралуправтодоре» просят водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учесть информацию об ограничении движения при планировании маршрутов.
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