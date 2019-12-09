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Розничные цены на гречку в России в 1,7 раза выше оптовых

УрБК, Москва, 09.12.2019. Розничные цены на гречневую крупу по состоянию на начало декабря в 1,7 раза выше оптовых. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.



«В связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году, более 1,5 млн т, средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. В 2019 году ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что привело к росту цен производителей и, как следствие, повышению потребительских цен», — сказали в Минсельхозе.



Помимо этого, добавили в министерстве, на динамике потребительских цен сказалось увеличение маржи торгового сегмента.



«По данным Минсельхоза, оптовые закупочные цены на гречневую крупу на 6 декабря составили 35,7 руб. за килограмм, в то время как потребительские цены на 2 декабря составили 61,73 руб. за килограмм (Росстат)», — добавили в пресс-службе.

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