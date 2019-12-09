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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников обсудил с руководством Челябинской области участие комбината в нацпроектах

УрБК, Магнитогорск, 09.12.2019. Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Магнитогорска, а также участие металлургического комбината в национальных проектах. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.



Алексей Текслер отметил, что власти региона и города тесно сотрудничают с комбинатом.



«Комбинат под вашим руководством все эти годы положительно влияет на развитие как региона в целом, так и Магнитогорска в частности. Самое главное — Магнитогорский металлургический комбинат сегодня обращает существенное внимание на решение экологических проблем. Надо сказать, я вижу предприятие как серьезного, надежного партнера в реализации национальных проектов не только в сфере экологии, но и в нацпроектах «Здравоохранение», а также «Демография». Ваш личный вклад в этом году был отмечен президентом Российской Федерации. Вы удостоены ордена Александра Невского. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. И то, что вы уже более 20 лет возглавляете региональный Союз промышленников и предпринимателей, — это тоже знак уважения и доверия к вам. Для нас принципиальна реализация совместных проектов, планов, активное сотрудничество, и еще раз благодарю вас за тот вклад, который вы делаете в развитие региона», — подчеркнул А. Текслер.



Кроме того, в ходе рабочей встречи Алексей Текслер и Виктор Рашников обсудили реализацию ПАО «ММК» экологических программ, которые позволят к 2024 году снизить выбросы предприятия в атмосферный воздух минимум на 20%. Также речь шла о масштабном проекте «Притяжение», который инициирован председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым и направлен на динамичное социальное развитие Магнитогорска. Как ожидается, на проектируемой территории разместятся медицинские, спортивные, культурные и музейно-образовательные объекты. При этом правительство Челябинской области поддерживает реализацию проекта и планирует совместно с ММК построить в парке «Притяжение» большой современный медицинский многофункциональный центр.



Отметим, что проекты ММК получили высокую оценку губернатора Челябинской области.



«В рамках визита губернатор Челябинской области Алексей Текслер также посетил ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» и дал высокую оценку перспективам развития малого и среднего бизнеса на этой производственной площадке. ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» создано в 2016 году на освободившихся площадях калибровочного завода ОАО «ММК-МЕТИЗ». Руководством ММК было принято решение освободившиеся производственные площади бывшего завода предоставить малому и среднему бизнесу, занимающемуся промышленным производством», — уточнили в пресс-службе металлургического комбината.



В свою очередь, Виктор Рашников поблагодарил губернатора за столь высокую оценку работы Магнитогорского металлургического комбината и поддержку проектов ММК. «Мы ведем огромную работу по модернизации производства. Сегодня приоритетным направлением является коренная реконструкция и обновление первого передела, что позволит в ближайшие годы кардинально улучшить экологическую ситуацию в городе», — заявил председатель совета директоров ПАО «ММК».

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