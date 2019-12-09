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Минфин РФ допускает приватизацию акций РЖД стоимостью 200-400 млрд рублей
9 декабрь 2019 (16:15)
УрБК, Москва, 09.12.2019. Минфин РФ допускает приватизацию части акций ОАО «РЖД» стоимостью 200-400 млрд руб. Ведомство также раскритиковало финансово-инвестиционный план компании на 2020-2022 годы, который не предусматривает выплаты дивидендов.
«РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5-10% (акций РЖД) в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Фактически сейчас компания представляет отраслевые министерства, хотя должна действовать в интересах своего акционера — Российской Федерации», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.
По предварительным оценкам, на бирже стоимость такого пакета акций РЖД может находиться в диапазоне 200-400 млрд руб.
Общая сумма доходов госкорпорации по МСФО по итогам 2018 года составила 2,4 трлн руб. против 2,3 трлн годом ранее. За аналогичные периоды общество получило соответственно 35 и 140 млрд руб. чистой прибыли. Дивиденды РЖД по обыкновенным акциям за предыдущие два года составили 8,8 и 5,1 млрд руб. При этом крупнейшие госкомпании по настоянию Минфина уже перешли к 50% выплатам дивидендов, среди них «Роснефть», «Ростелеком» и «РусГидро».
В РЖД заявили, что информация о выплате дивидендов содержится в долгосрочной программе развития до 2025 года. Дивиденды компания будет платить только по своим привилегированным акциям: 10 млн руб. в 2019 году и 4,47 млрд с 2020 года. Возможную приватизацию в РЖД комментировать не стали.
«РЖД — одна из немногих госкомпаний, которая регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО. Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5-10% (акций РЖД) в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации. Фактически сейчас компания представляет отраслевые министерства, хотя должна действовать в интересах своего акционера — Российской Федерации», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей Минфина.
По предварительным оценкам, на бирже стоимость такого пакета акций РЖД может находиться в диапазоне 200-400 млрд руб.
Общая сумма доходов госкорпорации по МСФО по итогам 2018 года составила 2,4 трлн руб. против 2,3 трлн годом ранее. За аналогичные периоды общество получило соответственно 35 и 140 млрд руб. чистой прибыли. Дивиденды РЖД по обыкновенным акциям за предыдущие два года составили 8,8 и 5,1 млрд руб. При этом крупнейшие госкомпании по настоянию Минфина уже перешли к 50% выплатам дивидендов, среди них «Роснефть», «Ростелеком» и «РусГидро».
В РЖД заявили, что информация о выплате дивидендов содержится в долгосрочной программе развития до 2025 года. Дивиденды компания будет платить только по своим привилегированным акциям: 10 млн руб. в 2019 году и 4,47 млрд с 2020 года. Возможную приватизацию в РЖД комментировать не стали.
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