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Администрация Екатеринбурга получила более 2,5 тыс. предложений по проекту Генплана-2035

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Администрация Екатеринбурга завершила прием предложений и замечаний по проекту Генплана развития до 2035 года от физических и юридических лиц. Предложения жителей и бизнеса принимались властями Екатеринбурга более двух месяцев, сообщает официальный сайт муниципалитета.



Для этого экспозиция проекта Генплана была размещена в помещениях районных администраций Екатеринбурга. Также с ним можно было ознакомиться на официальном городском портале, чтобы предложить свои корректировки. Жители города, обладающие правом участия в общественных обсуждениях, а также юрлица очень активно вносили свои предложения и замечания в проект Генплана, рассказали в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города.



Всего в горадминистрацию поступило более 2,5 тыс. предложений. Они будут рассмотрены до 27 декабря 2019 года. В эти же сроки специалисты подготовят протоколы и заключение о результатах общественных обсуждений.



Ранее в связи с большим интересом жителей к проекту Генплана постановлением от 5 ноября 2019 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский продлил общественные обсуждения документа до 27 декабря 2019 года. Тем самым до 6 декабря был увеличен срок приема предложений и замечаний от физических и юридических лиц.



Напомним, в 2015 году Генплан подвергался корректировке, но за прошедшее время появились новые требования законодательства, а также положения в документах территориального и стратегического развития РФ и Свердловской области. Без их учета организация комплексного развития города не представляется возможной.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:53</span><br /><strong>Администрация Екатеринбурга получила более 2,5 тыс. предложений по проекту Генплана-2035</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Администрация Екатеринбурга завершила прием предложений и замечаний по проекту Генплана развития до 2035 года от физических и юридических лиц. Предложения жителей и бизнеса принимались властями Екатеринбурга более двух месяцев, сообщает официальный сайт муниципалитета.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091914-administraciya-ekaterinburga-poluchila-bolee-25-tys-predlozheniy-po-proektu-genplana-2035.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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