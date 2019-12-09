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Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 25 коп.
9 декабрь 2019 (15:31)
УрБК, Москва, 09.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 1 коп. до 63,72 руб., евро снизился на 25 коп. до 70,50 руб.
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