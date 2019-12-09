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В Екатеринбурге запретили работу микрофинансовой организации за нарушение порядка взыскания задолженности

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. В Екатеринбурге оштрафована и исключена из государственного реестра юридических лиц микрофинансовая организация. Поводом стало заявление от физического лица о нарушении требований Федерального закона № 230-ФЗ, которое поступило в УФССП России по Свердловской области из администрации президента РФ.



Между заявительницей и одной из микрофинансовых компаний был заключен договор микрозайма, по которому образовалась просроченная задолженность. В этой связи на ее личный телефонный номер и телефон одной из школ Екатеринбурга, где на тот момент работала заявительница, поступил телефонный звонок. Звонивший мужчина интересовался, когда заемщица сможет оплатить задолженность по микрозайму. Женщина ответила, что у нее нет средств. После этого на номер телефона школы два часа беспрерывно поступали телефонные звонки. В результате была парализована работа образовательного учреждения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



Одновременно поступали телефонные звонки на телефонный номер заемщицы. После чего она узнала от кредитора, что задолженность по ее микрозайму передана в работу коллекторской организации. Эту информацию подтвердила также директор школы.



В результате отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц УФССП России по Свердловской области было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».



Проверка показала, что номера телефонов, с которых звонили заемщице (до 72 телефонных звонков в день), принадлежат организации, ранее включенной в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Указанное юридическое лицо за многочисленные нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ исключено из государственного реестра.



При этом, согласно пункту 3 части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц.



В свою очередь, директор школы не являлась стороной договорных отношений, а также лицом, предоставившим обеспечение по договору потребительского кредита (займа). Таким образом, кредитор не вправе был требовать от нее информацию по вопросам взыскания просроченной задолженности.



Установлено, что взаимодействие по вопросу взыскания просроченной задолженности заявительницы осуществлялось в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ. По решению суда юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.

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