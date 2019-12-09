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Мобильная связь в России в новом году может подорожать на 18%
9 декабрь 2019 (15:01)
Услуги сотовой связи в России в 2020 году могут подорожать на 17-18%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Content Review.
Эксперты отмечают, что в новом году операторам предстоят расходы на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об суверенном рунете. Кроме того, одним из факторов ожидаемого роста тарифов на мобильную связь станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов.
Еще одним фактором роста тарифов на сотовую связь в России называют последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья, передает РИА «Новости».
«Долгосрочные факторы (роста тарифов — прим. ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 млрд руб., большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G», — уверены аналитики агентства.
При этом эксперты считают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут расти значительно быстрее.
«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%», — убеждены аналитики агентства Content Review.
Эксперты отмечают, что в новом году операторам предстоят расходы на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об суверенном рунете. Кроме того, одним из факторов ожидаемого роста тарифов на мобильную связь станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов.
Еще одним фактором роста тарифов на сотовую связь в России называют последствия повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году и отмены внутрисетевого роуминга, а также новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья, передает РИА «Новости».
«Долгосрочные факторы (роста тарифов — прим. ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 млрд руб., большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G», — уверены аналитики агентства.
При этом эксперты считают, что подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут расти значительно быстрее.
«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%», — убеждены аналитики агентства Content Review.
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