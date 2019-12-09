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Президент РФ Владимир Путин назначил шесть новых судей в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Президент РФ Владимир Путин указом от 6 декабря 2019 года № 584 назначил судей федеральных судов в Свердловской области.



На шестилетний срок полномочий на должность председателя Алапаевского городского суда назначена Юлия Маракова.



Судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Елена Родионова и Галина Хайрова, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.



Судьей Нижнетуринского городского суда назначена Елена Лейпи, Наталья Шамсутдинова стала судьей Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, а в Сухоложский городской суд назначена судья Оксана Васькова.

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