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Президент РФ Владимир Путин назначил шесть новых судей в Свердловской области

9 декабрь 2019 (14:32)

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Президент РФ Владимир Путин указом от 6 декабря 2019 года № 584 назначил судей федеральных судов в Свердловской области.

На шестилетний срок полномочий на должность председателя Алапаевского городского суда назначена Юлия Маракова.

Судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Елена Родионова и Галина Хайрова, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судьей Нижнетуринского городского суда назначена Елена Лейпи, Наталья Шамсутдинова стала судьей Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, а в Сухоложский городской суд назначена судья Оксана Васькова.

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