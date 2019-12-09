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Президент РФ Владимир Путин назначил шесть новых судей в Свердловской области
9 декабрь 2019 (14:32)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Президент РФ Владимир Путин указом от 6 декабря 2019 года № 584 назначил судей федеральных судов в Свердловской области.
На шестилетний срок полномочий на должность председателя Алапаевского городского суда назначена Юлия Маракова.
Судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Елена Родионова и Галина Хайрова, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судьей Нижнетуринского городского суда назначена Елена Лейпи, Наталья Шамсутдинова стала судьей Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, а в Сухоложский городской суд назначена судья Оксана Васькова.
На шестилетний срок полномочий на должность председателя Алапаевского городского суда назначена Юлия Маракова.
Судьями Свердловского областного суда на неограниченный срок полномочий назначены Елена Родионова и Галина Хайрова, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судьей Нижнетуринского городского суда назначена Елена Лейпи, Наталья Шамсутдинова стала судьей Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, а в Сухоложский городской суд назначена судья Оксана Васькова.
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