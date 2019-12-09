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Банк «НЕЙВА» открыл первый офис в Ростове-на-Дону

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. В начале декабря банк «НЕЙВА» открыл первый офис в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Начало календарной зимы банк «НЕЙВА» ознаменовал укреплением своего присутствия на юге страны — открыл офис в Ростове-на-Дону. Офис находится в одной из самых активных частей города и расположен по адресу: Университетский переулок, дом 115. В настоящий момент офис осуществляет валютообменные операции, а также переводы и платежи», — говорится в сообщении.



Режим работы офиса: понедельник — пятница — с 09.00 до 19.00 по местному времени, без перерыва. В субботу и воскресенье — выходные дни.



Более подробную информацию об услугах нового офиса банка «НЕЙВА» можно получить по круглосуточному телефону: 8−800−7000−213 (звонки по России бесплатно).

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