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К концу года число частных инвесторов на фондовом рынке РФ может достичь 4 млн человек
9 декабрь 2019 (13:52)
УрБК, Москва, 09.12.2019. К концу 2019 года число частных инвесторов на российском фондовом рынке РФ может достигнуть 4 млн человек, удвоившись по сравнению с началом этого года.
Как сообщает «Коммерсантъ», Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) провела опрос крупнейших брокеров о работе с клиентами — физическими лицами — в 2015–2018 годах. Информация консолидировалась по четырем крупным брокерам, которые по числу зарегистрированных клиентов занимают треть рынка, а по числу активных клиентов — половину рынка.
По информации НАУФОР, в отчетный период доля клиентов с суммой активов на брокерском счете до 1,4 млн руб. (сумма гарантированной выплаты по вкладам физлиц) оставалась на одном уровне — около 90%.
При этом средний срок обслуживания клиента (счета от 50 тыс. руб.) с 2015 по 2018 год сократился — с 55 до 46 месяцев. По данным издания, срок обслуживания клиентов на фондовом рынке в среднем составлял 36 месяцев. Примечательно, что доля клиентов, потерявших более 50% активов, у большинства брокеров не превышает 2%, поскольку инвесторы, пришедшие из банков, ведут себя достаточно осторожно и консервативно.
«Данные опроса показывают новое лицо российского розничного инвестора — приход на фондовый рынок клиентов, первоначально инвестирующих небольшие суммы, их осторожность с точки зрения использования плеча, продолжительные отношения с брокером», — отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
По данным Московской биржи, количество уникальных клиентов — физических лиц — с начала 2019 года выросло на 77% — до 3,5 млн человек, а количество активных клиентов (совершают операции как минимум один раз в месяц) — на 69%, до 322 тыс. человек.
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало о том, что снижающиеся ставки по банковским депозитам вынуждают клиентов кредитных организаций искать более доходные источники инвестирования.
Так, за четыре года ставки по банковским вкладам снизились в 2,5–3 раза, и в настоящее время максимальная ставка по депозитам среди крупнейших банков, по данным ЦБ, находится вблизи исторического минимума — 6,1% годовых.
Как сообщает «Коммерсантъ», Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) провела опрос крупнейших брокеров о работе с клиентами — физическими лицами — в 2015–2018 годах. Информация консолидировалась по четырем крупным брокерам, которые по числу зарегистрированных клиентов занимают треть рынка, а по числу активных клиентов — половину рынка.
По информации НАУФОР, в отчетный период доля клиентов с суммой активов на брокерском счете до 1,4 млн руб. (сумма гарантированной выплаты по вкладам физлиц) оставалась на одном уровне — около 90%.
При этом средний срок обслуживания клиента (счета от 50 тыс. руб.) с 2015 по 2018 год сократился — с 55 до 46 месяцев. По данным издания, срок обслуживания клиентов на фондовом рынке в среднем составлял 36 месяцев. Примечательно, что доля клиентов, потерявших более 50% активов, у большинства брокеров не превышает 2%, поскольку инвесторы, пришедшие из банков, ведут себя достаточно осторожно и консервативно.
«Данные опроса показывают новое лицо российского розничного инвестора — приход на фондовый рынок клиентов, первоначально инвестирующих небольшие суммы, их осторожность с точки зрения использования плеча, продолжительные отношения с брокером», — отмечает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
По данным Московской биржи, количество уникальных клиентов — физических лиц — с начала 2019 года выросло на 77% — до 3,5 млн человек, а количество активных клиентов (совершают операции как минимум один раз в месяц) — на 69%, до 322 тыс. человек.
Ранее ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сообщало о том, что снижающиеся ставки по банковским депозитам вынуждают клиентов кредитных организаций искать более доходные источники инвестирования.
Так, за четыре года ставки по банковским вкладам снизились в 2,5–3 раза, и в настоящее время максимальная ставка по депозитам среди крупнейших банков, по данным ЦБ, находится вблизи исторического минимума — 6,1% годовых.
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