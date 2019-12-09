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«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов на рейс Москва — Мумбай
9 декабрь 2019 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов на новый прямой рейс Москва — Мумбай (Бомбей). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Рейс будет выполняться с 30 марта четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, обратный рейс — по вторникам, средам, пятницам и субботам. Линия будет обслуживаться самолетами Airbus А320neo. Время в пути составит 6 часов 45 минут.
«При покупке авиабилетов до 31 декабря 2019 года действуют специальные цены (на вылеты с 30 марта по 24 октября 2020): Москва — Мумбай — от 12 тыс. 070 руб. (170 евро) в одну сторону по тарифу Эконом; Москва — Мумбай — Москва — от 23 тыс. 004 руб. (324 евро) туда-обратно по тарифу Эконом; Москва — Мумбай — от 36 тыс. 423 руб. (513 евро) в одну сторону по тарифу Бизнес; Москва — Мумбай — Москва — от 48 тыс. 351 руб. (681 евро) туда-обратно по тарифу Бизнес», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что стоимость указана с учетом всех сборов, питания и багажа. Возможны изменения в зависимости от курса валют. Количество мест ограничено.
Кроме того, для пассажиров предложены удобные стыковки в Мумбай через московский аэропорт Домодедово из Калининграда, Санкт-Петербурга, Сочи, Лондона и других городов маршрутной сети авиакомпании.
«На побережье Аравийского моря расположился один из самых густонаселенных городов мира — Мумбай. Это крупный экономический центр, куда помимо деловых путешественников стремятся попасть многие туристы. Здесь расположен уникальный комплекс пещерных храмов, которые являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также монумент «Врата Индии», дворец-отель Тадж Махал, вокзал Чахтрапати-Шиваджи, висячие сады, здание мэрии и другие здания в колониальном стиле», — говорится в сообщении.
Билеты в Мумбай можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Рейс будет выполняться с 30 марта четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, обратный рейс — по вторникам, средам, пятницам и субботам. Линия будет обслуживаться самолетами Airbus А320neo. Время в пути составит 6 часов 45 минут.
«При покупке авиабилетов до 31 декабря 2019 года действуют специальные цены (на вылеты с 30 марта по 24 октября 2020): Москва — Мумбай — от 12 тыс. 070 руб. (170 евро) в одну сторону по тарифу Эконом; Москва — Мумбай — Москва — от 23 тыс. 004 руб. (324 евро) туда-обратно по тарифу Эконом; Москва — Мумбай — от 36 тыс. 423 руб. (513 евро) в одну сторону по тарифу Бизнес; Москва — Мумбай — Москва — от 48 тыс. 351 руб. (681 евро) туда-обратно по тарифу Бизнес», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что стоимость указана с учетом всех сборов, питания и багажа. Возможны изменения в зависимости от курса валют. Количество мест ограничено.
Кроме того, для пассажиров предложены удобные стыковки в Мумбай через московский аэропорт Домодедово из Калининграда, Санкт-Петербурга, Сочи, Лондона и других городов маршрутной сети авиакомпании.
«На побережье Аравийского моря расположился один из самых густонаселенных городов мира — Мумбай. Это крупный экономический центр, куда помимо деловых путешественников стремятся попасть многие туристы. Здесь расположен уникальный комплекс пещерных храмов, которые являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также монумент «Врата Индии», дворец-отель Тадж Махал, вокзал Чахтрапати-Шиваджи, висячие сады, здание мэрии и другие здания в колониальном стиле», — говорится в сообщении.
Билеты в Мумбай можно приобрести на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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