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Администрация Екатеринбурга назначила нового директора ЦПКиО имени Маяковского
9 декабрь 2019 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков подписал приказ о назначении Екатерины Кейльман на должность директора ЦПКиО имени Маяковского. Документ подписан 9 декабря 2019 года.
Екатерина Кейльман родилась 27 сентября 1987 года в Екатеринбурге. В 2009 году окончила Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
Последние десять лет Екатерина Кейльман была частью команды Tele Club Group, где прошла путь от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. За это время было организовано более 1 тыс. 300 концертов, а также несколько десятков туров по России и СНГ.
Также Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем фестиваля еды «Гастроном». В 2019 году это мероприятие посетили свыше 12 тыс. жителей и гостей уральской столицы.
Екатерина Кейльман родилась 27 сентября 1987 года в Екатеринбурге. В 2009 году окончила Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина, сообщает официальный портал Екатеринбурга.
Последние десять лет Екатерина Кейльман была частью команды Tele Club Group, где прошла путь от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. За это время было организовано более 1 тыс. 300 концертов, а также несколько десятков туров по России и СНГ.
Также Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем фестиваля еды «Гастроном». В 2019 году это мероприятие посетили свыше 12 тыс. жителей и гостей уральской столицы.
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