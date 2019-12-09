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В России в 2020 году могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей





На первом этапе услуга будет доступна только физлицам,



После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи, который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется ДКП простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.



«На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг», — сообщил М. Паршин.



Напомним, сегодня для продажи автомобиля используются бумажные ДКП, их шаблоны есть в интернете, а нотариальное заверение необязательно. Рекомендуется заполнить три варианта, один из которых нужно передать в ГИБДД. Ежегодно подразделения фиксируют 3,5 млн регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. В 2020 году в России могут начать действовать электронные договоры купли-продажи автомобилей. Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис для оформления договоров через портал госуслуг. Данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД, гражданам надо будет только приехать в подразделение для регистрации машины.На первом этапе услуга будет доступна только физлицам, пишет «Коммерсантъ». По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, новый сервис будет доступен пользователям портала госуслуг. Он даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и т. д.После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи, который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется ДКП простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.«На основе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим. Сведения о ДКП будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг», — сообщил М. Паршин.Напомним, сегодня для продажи автомобиля используются бумажные ДКП, их шаблоны есть в интернете, а нотариальное заверение необязательно. Рекомендуется заполнить три варианта, один из которых нужно передать в ГИБДД. Ежегодно подразделения фиксируют 3,5 млн регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца.

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