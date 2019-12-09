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В России в текущем году снизилась доля новых кредитов на погашение старых

УрБК, Москва, 09.12.2019. В России в 2019 году снизилась доля новых кредитов, которые население берет на погашение старых. Об этом рассказал РИА «Новости» гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.



«Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7% до 11,8%», — рассказал он.



Эксперт связал такую динамику с тем, что разница в процентных ставках между ранее полученными кредитами и вновь получаемыми не была столь же значимой, как в период 2016-2018 годов, когда потребители проводили массовое рефинансирование кредитов, полученных по высоким ставкам в период кризиса 2014-2015 годов.

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