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Жители Свердловской области разместили на банковских вкладах почти 740 млрд рублей
9 декабрь 2019 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. По состоянию на 1 ноября 2019 года жители Свердловской области разместили на банковских вкладах 739,62 млрд руб. Об этом сообщили в отделе общественных связей Уральского главного управления Банка России.
Как пояснили в ЦБ, это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на частных депозитах было 671,78 млрд руб. По данным Центробанка, значительную часть — более 80% сбережений — свердловчане держат в рублях. При этом объем вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах по итогам 10 месяцев 2019 года составил 86,47 млрд руб.
«Несмотря на снижение ставок по валютным вкладам, он на 10% вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (на ту же дату 2018-го года жители области хранили в валюте и слитках 78,82 млрд руб.) На 1 сентября 2019-го средняя ставка по вкладам до 1 года для физических лиц в национальной валюте составила 5,11%, в долларах США — 1,04%. За год она снизилась на 0,1 и 0,8 соответственно», — говорится в сообщении ЦБ.
В целом жители Уральского федеральному округа, по данным на 1 ноября 2019 года, хранят на депозитах 2,1 трлн руб., что на 10,5% больше, чем на ту же дату прошлого года (1,9 трлн руб.). В лидерах по объему банковских вкладов — Тюменская (810 млрд руб.), Свердловская (739 млрд руб.) и Челябинская области (447 млрд руб.).
Как пояснили в ЦБ, это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на частных депозитах было 671,78 млрд руб. По данным Центробанка, значительную часть — более 80% сбережений — свердловчане держат в рублях. При этом объем вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах по итогам 10 месяцев 2019 года составил 86,47 млрд руб.
«Несмотря на снижение ставок по валютным вкладам, он на 10% вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (на ту же дату 2018-го года жители области хранили в валюте и слитках 78,82 млрд руб.) На 1 сентября 2019-го средняя ставка по вкладам до 1 года для физических лиц в национальной валюте составила 5,11%, в долларах США — 1,04%. За год она снизилась на 0,1 и 0,8 соответственно», — говорится в сообщении ЦБ.
В целом жители Уральского федеральному округа, по данным на 1 ноября 2019 года, хранят на депозитах 2,1 трлн руб., что на 10,5% больше, чем на ту же дату прошлого года (1,9 трлн руб.). В лидерах по объему банковских вкладов — Тюменская (810 млрд руб.), Свердловская (739 млрд руб.) и Челябинская области (447 млрд руб.).
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