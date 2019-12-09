Финансовые прогнозы на 9-15 декабря

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» продолжает спецпроект «Финансовые прогнозы на предстоящую неделю», в котором принимают участие ведущие финансовые аналитики страны и региона. Наши читатели могут узнать эксклюзивные прогнозные значения по двум направлениям — валюта и фондовый рынок, которые мы отражаем на графиках с небольшими сопутствующими комментариями экспертов. Также подведем итоги прошедшей недели и напомним о главных событиях на мировых финансовых рынках.Главным событием минувшей недели стало декабрьское заседание ОПЕК+ в Вене, где было принято решение расширить ограничения по нефтедобыче и сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, а также продлить соглашение на 2020 год. Кроме того, в пятницу был опубликован отчет США о состоянии рынка труда, который может определить дальнейшее направление движения рынка. По мнению аналитиков, значимость этой статистики особо возрастает накануне заседания Федеральной резервной системы на предстоящей неделе. На этом фоне большинство индексов стран АТР в конце недели с утра прибавляли по 0,2-0,6%.«Динамика российского рынка акций следует за внешним фоном, что связано с отсутствием важных корпоративных новостей. Сезон отчетов почти закончился, промежуточные дивиденды отыграны. Макроэкономическая картина не без шероховатостей, но в целом благоприятна. Из негативных факторов отметим падение деловой активности до минимума за 10 лет, хотя этот результат во многом связывают с недостатками методики расчета показателя», — пояснил начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».Как уточняют аналитики, в целом нефтяные котировки не только оказывают влияние на фондовый рынок, но и, прежде всего, укажут дорогу рублю. «Пока фокус внимания рынка обращен на происходящее с ОПЕК и ОПЕК+. Для рубля, как бы ни хотелось в это верить, колебания стоимости сырья имеют более важное значение, чем это представляется на первый взгляд. Саудовская Аравия хочет увидеть гарантии того, что все участники будут соблюдать согласованные рамки добычи, но многие таких гарантий дать не могут или не хотят. На этом фоне баррель нефти сорта Brent в пятницу утром чуть просел и торговался по 63,28 долл. за баррель. Активные движения в нефти появятся только после того, как на руках у инвесторов окажутся факты», — отмечают финансовые эксперты.Между тем основными событиями новой недели станут декабрьские заседания сразу нескольких мировых центробанков, где будет обсуждаться дальнейшая судьба ключевых процентных ставок. Особое внимание участников рынка традиционно будет обращено на итоги заседаний американского Федрезерва и Банка России, хотя каких-то кардинальных действий от регуляторов в этот раз аналитики не ждут.— На предстоящей неделе ждем относительно стабильного рубля в диапазоне 63,25-64,25 руб. за долл. Стабильности или укреплению рубля будут способствовать такие факторы, как снижение объемов закупки валюты в рамках бюджетного правила с 6 декабря до 9,3 млрд руб. в день по сравнению с 11,4 млрд руб. в день до этого; а также нефть, которая будет относительно стабильной после решения OPEC+ расширить ограничения на добычу. Кроме того, определенное влияние окажут слабая статистика по США, которая не исключает дополнительных стимулирующих мер со стороны Федеральной резервной системы (хотя на ближайшем заседании изменения монетарной политики не предвидятся), а также российский ЦБ, который может взять паузу в снижении ставки для изучения влияния уже принятых мер.Соответственно, при отсутствии негативных новостей вроде срыва американо-китайских переговоров рубль будет торговаться ближе к нижней границе прогноза. Если же переговоры вновь развалятся, а на рынках начнется бегство от риска, то доллар сможет укрепиться до отметки 64,25 руб. и даже выше. В паре с евро особых движений также не предвидится, поэтому торги продолжатся в диапазоне 70,25-71,25 руб. за евро.Фондовый рынок находится в менее выгодной ситуации. Рост индекса МосБиржи с начала года составляет более 20%, что заставляет многих спекулянтов фиксировать свою прибыль. Более того, внешний фон не гарантирует оптимизма на российской площадке. Тем не менее вероятная коррекция, которая чуть не реализовалась на предыдущей неделе, не является признаком смены тренда. Рынку просто нужно снять долгосрочную перекупленность. Позитивный внешний фон все же может поддержать отечественные акции, что поможет индексу МосБиржи удержаться выше 2900 пунктов или даже подрасти до 2920 пунктов. Индекс РТС также способен подняться до 1450 пунктов или даже выше за счет сильной динамики рубля.Наш прогноз по валютным парам: USD/RUB — 63,6 руб. за доллар, EUR/RUB — 70,5 руб. за евро. Ожидания по биржевым индексам: МосБиржа — 2920 пунктов, РТС — 1455 пунктов.— На следующей неделе для валютного рынка во всем мире будет иметь большое значение решение ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено 11 декабря. Мы ожидаем, что ФРС в этот раз оставит процентную ставку без изменений, что может вызвать краткосрочный отскок доллара наверх.Для рублевых пар важным событием также станет заседание совета директоров Банка России 13 декабря. Наш прогноз: процентная ставка может быть снижена на 0,25% — до 6,25%, однако влияние на рубль в большей степени будут оказывать комментарии Центробанка, чем само решение по процентной ставке.Для фондового рынка решения ФРС и ЦБ РФ по процентным ставкам также будут иметь значение. Снижение процентной ставки ЦБ РФ может вызвать рост на фондовом рынке. Советуем обратить особое внимание на акции банковского сектора. Кроме того, на рынок будут оказывать влияние корпоративные новости, особенно новости, связанные с выплатами промежуточных дивидендов.Наши прогнозы на предстоящую неделю: USDRUB: 63-64,5 руб./долл., EURRUB: 70-71,5 руб./евро, EURUSD: 1,098-1,111 долл./евро.На фондовой бирже ожидаем индекс МосБиржи: 2890-2940 пунктов. Индекс РТС: 1420-1470 пунктов.— Нефтяные риски для экономики по-прежнему в числе значимых. Впереди заседания центральных банков Японии, Швейцарии, Англии, России, а также Европейского Центробанка и ФРС США. Намеков на продолжение смягчения денежно-кредитной политики регуляторы не делают, поэтому ажиотажного спроса на облигации ждать не стоит. Тем более что под конец года рубль слабеет на фоне повышенного спроса на валюту со стороны импортеров и населения. Инвесторы будут присматриваться к бумагам, динамика которых отстала от рынка в отсутствие фундаментальных драйверов, прежде всего, это акции представителей энергетической отрасли и ритейла.Банк России среди главных внутренних рисков для экономики отмечает значительную закредитованность и низкий уровень доходов населения. Однако результаты «черной пятницы» демонстрируют высокую потребительскую активность: объемы продаж на 20% превысили прошлогодние значения. Инвесторы не проявляют беспокойства относительно ослабления рубля, но у них нет уверенности в новогоднем ралли. Российский рынок за год принес доходность свыше 30% в валюте, так что игроки не прочь зафиксировать прибыль в длинных позициях.На следующей неделе мы ожидаем отрицательную динамику котировок акций первого и второго эшелонов. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2830-2970 пунктов. Возобновление ралли до конца декабря маловероятно. Инвесторы будут искать защитные бумаги, которых на рынке недостаточно. Традиционные кандидаты на роль «тихих гаваней» выглядят перегретыми.Ожидания по паре USD/RUB: диапазон 63,50-65 руб. за долл.— Позитивные настроения рынку принесли новости о «потеплении» в отношениях между Вашингтоном и Пекином — настойчиво ходят слухи о том, что стороны могут вскоре заключить торговое соглашение. При этом на «самочувствие» доллара негативно влияют сообщения о состоянии макроэкономики США: о рынке занятости и более существенном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти.Наши прогнозы по валюте на 13 декабря: доллар/рубль — 64 руб. за долл., евро/рубль — 70,5 руб. за евро, евро/доллар — 1,10 долл. за евро.Фондовый рынок: IMOEX — 2950 пунктов, индекс RTS — 1440 пунктов.— В связи с продолжающимся снижением волатильности на финансовых рынках, которое происходит по ряду объективных причин и сезонных факторов, на следующей неделе не ожидаем сколько-нибудь серьезных колебаний курса рубля к основным мировым валютам. Рубль довольно дорог в настоящий момент, и попытки укрепления рубля пока с энтузиазмом «выкупаются» рынком. А существенных предпосылок к снижению рубля нет. Все краткосрочные страхи и опасения учтены в цене. Рубль в равновесии.Наш недельный прогноз по курсу доллара к рублю — 63,50-64 руб. за долл., евро — 70,40-71 руб. за евро.— После потерь, понесенных в начале недели, глобальные рынки акций перешли к коррекционному росту. Поводом для осторожного оптимизма послужили сообщения в СМИ о том, что администрация Белого дома по-прежнему рассчитывает заключить первую фазу торговой сделки с Пекином до вступления в силу очередного раунда пошлин на китайские товары, который запланирован на 15 декабря этого года.На предстоящей неделе поддержку российской валюте будут оказывать относительно высокие цены на нефть и решение Минфина РФ, согласно которому ведомство в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года уменьшит покупки валюты по бюджетному правилу до 195,5 млрд руб., сократив ежедневные покупки на 2,1 млрд руб. Сохранение позитивной конъюнктуры на мировых финансовых рынках и снижение давления со стороны Минфина в среднесрочной перспективе сохраняют шансы рублю остаться в диапазоне 63,65-64,50 руб. по отношению к американскому доллару.Прогнозные значения по индексам: МосБиржа — 2850-2950 пунктов, РТС — 1420-1450 пунктов.— Впереди у валютного рынка крайне насыщенная неделя, которая неизбежно усилит волатильность и нарушит спокойную динамику рубля. На внешнем поле ключевым событием должно стать усиление активности по торговому соглашению США и Китая по мере приближения 15 декабря — даты введения дополнительных пошлин со стороны США. Кроме того, в Великобритании пройдут парламентские выборы, которые могут предопределить окончательный сценарий Brexit.Среди внутренних событий — заседание Банка России. Мы ожидаем снижения размера ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 6,25%. В то же время если Центробанк не пойдет на снижение ставок, то давление на рубль усилится из-за возможной коррекции на локальном долговом рынке.Наши прогнозы по основным валютным парам: рубль/доллар — 64 руб. за долл., рубль/евро — 70,5 руб. за евро, евро/доллар — 1,105 долл. за евро.