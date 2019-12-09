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Прибыль российских страховых компаний с начала года выросла на 11%

УрБК, Москва, 09.12.2019. Российские страховые компании в январе-сентябре текущего года получили прибыль в размере 187,8 млрд руб. (до налогообложения). Это на 10,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков», подготовленном Центробанком.



«Прибыль страховщиков по итогам 9 месяцев 2019 года увеличилась на 10,6% и достигла 187,8 млрд руб. Рентабельность капитала составила 30,9% (плюс 2,2 процентного пункта за год)», — говорится в обзоре.



Прибыль страховщиков после налогообложения выросла на 10,2% и составила 150,4 млрд руб.

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