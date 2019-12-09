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Новостройки в малых городах Свердловской области с августа подорожали на 3,4%
9 декабрь 2019 (09:53)
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Новостройки в малых городах Свердловской области (за пределами Екатеринбурга) с августа по ноябрь 2019 года подорожали на 3,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела ГК «Новосел».
В настоящее время средняя цена предложения составляет 47 тыс. 219 руб. за кв. м.
Увеличение стоимости жилья за последние три месяца наблюдалось во всех населенных пунктах, наибольший рост отмечен в Нижнем Тагиле (плюс 10,8%), Ревде (плюс 5,5%), Каменске-Уральском (плюс 2,6%). Меньше всего цены выросли в Верхней Пышме (плюс 0,4%), Заречном (плюс 0,6%), Среднеуральске (плюс 0,7%).
В настоящее время средняя цена предложения составляет 47 тыс. 219 руб. за кв. м.
Увеличение стоимости жилья за последние три месяца наблюдалось во всех населенных пунктах, наибольший рост отмечен в Нижнем Тагиле (плюс 10,8%), Ревде (плюс 5,5%), Каменске-Уральском (плюс 2,6%). Меньше всего цены выросли в Верхней Пышме (плюс 0,4%), Заречном (плюс 0,6%), Среднеуральске (плюс 0,7%).
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