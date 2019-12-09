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АСВ с начала года направило 86 млрд рублей на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков

9 декабрь 2019 (09:29)

УрБК, Москва, 09.12.2019. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в январе-ноябре 2019 года направило 86 млрд руб. на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков. Об этом говорится в сообщении АСВ.

«По состоянию на 1 декабря 2019 года средний размер удовлетворения требований кредиторов 331 кредитной организации, в отношении которой ликвидационные процедуры завершены, составил 45,3% за весь период деятельности агентства», — говорится в сообщении.

При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,1%, второй — 36,4%, третьей — 26,8%.

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