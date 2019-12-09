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Суд рассмотрит иск о банкротстве девелоперской компании «Строй-Акцент»

9 декабрь 2019 (09:06)

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ЗАО «Строй-Акцент» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает ПАО «Сбербанк России». Сумма исковых требований составляет почти 163 млн руб.

Отметим, что ЗАО «Строй-Акцент» зарегистрировано в Верхней Пышме по ул. Уральских Рабочих, 44б. Организация выполняет весь комплекс задач по возведению зданий и сооружений, начиная от проектирования объекта и заканчивая его сдачей «под ключ», выполняя функции заказчика и генерального подрядчика.

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