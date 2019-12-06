Новости дня
Жительница Екатеринбурга через суд вернула вложенные в криптовалюту 148 тыс. рублей
6 декабрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 148 тыс. руб., которые были вложены в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
В материалах дела говорится, что в мае 2017 года мужчина предложил екатеринбурженке вложить деньги в «перспективный финансовый проект», назвавшись сотрудником организации Pro100Business Airbitclub, которая якобы является международным финансовым клубом, зарабатывающим на криптовалюте.
«По словам ответчика, каждый вкладчик после вложения денег получает начисления на вложенный капитал, а также может зарабатывать путем привлечения новых участников. Он уговорил женщину перевести 2 тыс. 500 долл. США на покупку криптовалюты. Деньги она должна была перевести на 4 банковские карты, зарегистрированные на четырех физических лиц. При этом никаких письменных соглашений стороны не заключили. В марте 2018 года вкладчица сделала четыре перевода на общую сумму 148 тыс. 372 руб. Через месяц она рассчитывала не только вернуть деньги, но и получить прибыть в размере 60% годовых», — говорится в сообщении.
Однако, не дождавшись выплат, екатеринбурженка обратилась с требованием о возврате средств, но ответа так и не получила. В итоге она подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые переводила деньги.
Как уточнили в ведомстве, решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения было удовлетворено в полном объеме. При этом решение пытался обжаловать лишь один из ответчиков.
В апелляционной жалобе мужчина просил отменить решение суда, ссылаясь на то, что во всей этой цепочке он действовал как трейдер — пользователь сайта, заключающий сделки по покупке/продаже криптовалюты. Он также заявил, что никого из участников спора не знал, а также не имел ни с кем никаких договоренностей, а только перевел полученные от женщины денежные средства третьим лицам.
Между тем судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившим, что доказательств возврата истцу ее денежных средств в дело не представлено.
«Нет также и доказательств того, что ответчик использовал ее деньги в соответствие с ее распоряжением и в ее интересах. Следовательно, получив от женщины денежные средства, ответчик распорядился ими по своему усмотрению. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
В материалах дела говорится, что в мае 2017 года мужчина предложил екатеринбурженке вложить деньги в «перспективный финансовый проект», назвавшись сотрудником организации Pro100Business Airbitclub, которая якобы является международным финансовым клубом, зарабатывающим на криптовалюте.
«По словам ответчика, каждый вкладчик после вложения денег получает начисления на вложенный капитал, а также может зарабатывать путем привлечения новых участников. Он уговорил женщину перевести 2 тыс. 500 долл. США на покупку криптовалюты. Деньги она должна была перевести на 4 банковские карты, зарегистрированные на четырех физических лиц. При этом никаких письменных соглашений стороны не заключили. В марте 2018 года вкладчица сделала четыре перевода на общую сумму 148 тыс. 372 руб. Через месяц она рассчитывала не только вернуть деньги, но и получить прибыть в размере 60% годовых», — говорится в сообщении.
Однако, не дождавшись выплат, екатеринбурженка обратилась с требованием о возврате средств, но ответа так и не получила. В итоге она подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые переводила деньги.
Как уточнили в ведомстве, решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения было удовлетворено в полном объеме. При этом решение пытался обжаловать лишь один из ответчиков.
В апелляционной жалобе мужчина просил отменить решение суда, ссылаясь на то, что во всей этой цепочке он действовал как трейдер — пользователь сайта, заключающий сделки по покупке/продаже криптовалюты. Он также заявил, что никого из участников спора не знал, а также не имел ни с кем никаких договоренностей, а только перевел полученные от женщины денежные средства третьим лицам.
Между тем судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившим, что доказательств возврата истцу ее денежных средств в дело не представлено.
«Нет также и доказательств того, что ответчик использовал ее деньги в соответствие с ее распоряжением и в ее интересах. Следовательно, получив от женщины денежные средства, ответчик распорядился ими по своему усмотрению. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд обязал психиатрическую больницу выплатить екатеринбурженке более 887 тыс. рублей за похищенные колеса
- Жительница Екатеринбурга отсудила более 300 тыс. рублей за шубу с дефектом
- Агентство недвижимости «Добродел» в Екатеринбурге выплатит клиенту более 700 тыс. рублей из-за сорванной сделки
- Екатеринбуржец вернул через суд 50 тыс. рублей, по ошибке перечисленных через систему «Сбербанк-онлайн»
- В Екатеринбурге суд постановил взыскать с «Мехового сэконд-хэнда» 42 тыс. рублей за некачественную шубу