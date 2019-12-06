Новости дня

Жительница Екатеринбурга через суд вернула вложенные в криптовалюту 148 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 148 тыс. руб., которые были вложены в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В материалах дела говорится, что в мае 2017 года мужчина предложил екатеринбурженке вложить деньги в «перспективный финансовый проект», назвавшись сотрудником организации Pro100Business Airbitclub, которая якобы является международным финансовым клубом, зарабатывающим на криптовалюте.



«По словам ответчика, каждый вкладчик после вложения денег получает начисления на вложенный капитал, а также может зарабатывать путем привлечения новых участников. Он уговорил женщину перевести 2 тыс. 500 долл. США на покупку криптовалюты. Деньги она должна была перевести на 4 банковские карты, зарегистрированные на четырех физических лиц. При этом никаких письменных соглашений стороны не заключили. В марте 2018 года вкладчица сделала четыре перевода на общую сумму 148 тыс. 372 руб. Через месяц она рассчитывала не только вернуть деньги, но и получить прибыть в размере 60% годовых», — говорится в сообщении.



Однако, не дождавшись выплат, екатеринбурженка обратилась с требованием о возврате средств, но ответа так и не получила. В итоге она подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые переводила деньги.



Как уточнили в ведомстве, решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения было удовлетворено в полном объеме. При этом решение пытался обжаловать лишь один из ответчиков.



В апелляционной жалобе мужчина просил отменить решение суда, ссылаясь на то, что во всей этой цепочке он действовал как трейдер — пользователь сайта, заключающий сделки по покупке/продаже криптовалюты. Он также заявил, что никого из участников спора не знал, а также не имел ни с кем никаких договоренностей, а только перевел полученные от женщины денежные средства третьим лицам.



Между тем судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившим, что доказательств возврата истцу ее денежных средств в дело не представлено.



«Нет также и доказательств того, что ответчик использовал ее деньги в соответствие с ее распоряжением и в ее интересах. Следовательно, получив от женщины денежные средства, ответчик распорядился ими по своему усмотрению. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">06 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>Жительница Екатеринбурга через суд вернула вложенные в криптовалюту 148 тыс. рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 148 тыс. руб., которые были вложены в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091890-zhitelnica-ekaterinburga-cherez-sud-vernula-vlozhennye-v-kriptovalyutu-148-tys-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: