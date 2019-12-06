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Жительница Екатеринбурга через суд вернула вложенные в криптовалюту 148 тыс. рублей

6 декабрь 2019 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Жительница Екатеринбурга вернула через суд более 148 тыс. руб., которые были вложены в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В материалах дела говорится, что в мае 2017 года мужчина предложил екатеринбурженке вложить деньги в «перспективный финансовый проект», назвавшись сотрудником организации Pro100Business Airbitclub, которая якобы является международным финансовым клубом, зарабатывающим на криптовалюте.

«По словам ответчика, каждый вкладчик после вложения денег получает начисления на вложенный капитал, а также может зарабатывать путем привлечения новых участников. Он уговорил женщину перевести 2 тыс. 500 долл. США на покупку криптовалюты. Деньги она должна была перевести на 4 банковские карты, зарегистрированные на четырех физических лиц. При этом никаких письменных соглашений стороны не заключили. В марте 2018 года вкладчица сделала четыре перевода на общую сумму 148 тыс. 372 руб. Через месяц она рассчитывала не только вернуть деньги, но и получить прибыть в размере 60% годовых», — говорится в сообщении.

Однако, не дождавшись выплат, екатеринбурженка обратилась с требованием о возврате средств, но ответа так и не получила. В итоге она подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга о взыскании неосновательного обогащения с владельцев банковских счетов, на которые переводила деньги.

Как уточнили в ведомстве, решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения было удовлетворено в полном объеме. При этом решение пытался обжаловать лишь один из ответчиков.

В апелляционной жалобе мужчина просил отменить решение суда, ссылаясь на то, что во всей этой цепочке он действовал как трейдер — пользователь сайта, заключающий сделки по покупке/продаже криптовалюты. Он также заявил, что никого из участников спора не знал, а также не имел ни с кем никаких договоренностей, а только перевел полученные от женщины денежные средства третьим лицам.

Между тем судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившим, что доказательств возврата истцу ее денежных средств в дело не представлено.

«Нет также и доказательств того, что ответчик использовал ее деньги в соответствие с ее распоряжением и в ее интересах. Следовательно, получив от женщины денежные средства, ответчик распорядился ими по своему усмотрению. Свердловский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

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