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Группа ЧТПЗ и РВК создадут акселератор для инновационных проектов в трубной промышленности
6 декабрь 2019 (17:46)
УрБК, Челябинск, 06.12.2019. На форуме «Глобальное технологическое лидерство», который проходит в Сочи, Группа ЧТПЗ и Российская венчурная компания (РВК) подписали соглашение о создании акселератора для инновационных проектов в трубной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
В соответствии с документом, платформа корпоративных инноваций от РВК — GenerationS — проведет поиск инновационных проектов для промышленного рынка, совместно с экспертами Группы ЧТПЗ реализует этап экспертизы и подготовит проекты к прохождению акселерации.
«Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Приоритетные направления — новые продукты и материалы трубной отрасли, технологии для производства и мониторинга трубной продукции, машинное зрение, а также технологические решения, соответствующие принципам производственной системы «Белая металлургия», — говорится в сообщении.
Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS проведут оценку проектов и отберут около 30 перспективных команд, которые смогут презентовать свои решения руководству компании. После завершения этапа отбора, 15 проектов пройдут акселерационную программу, а лучшие из них смогут получить пилотирование своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ. Летом 2020 года будут объявлены проекты, которые получат возможность долгосрочной реализации.
«Одна из целей Группы ЧТПЗ — создание для своих клиентов инновационных и персонализированных товаров и услуг. Высокотехнологичные производства компании — отличная площадка для реализации прорывных решений. Группа ЧТПЗ открыта новым идеям и готова к их внедрению в собственный бизнес для достижения лидерства в трубной отрасли», — отметил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
«Сегодня ведущие промышленные компании России активно привлекают технологии в том числе с внешнего рынка. Работа со стартапами позволяет крупному бизнесу инициировать системные изменения внутренних и внешних процессов, повышать эффективность и конкурентоспособность производства. Группа ЧТПЗ сформировала конкретный бизнес-запрос на поиск и интеграцию новых решений и установила точные и измеряемые финансовые критерии результата. Этот проект станет уникальным опытом для GenerationS, и я уверен, что накопленная экспертиза и профессионализм команды GenerationS обеспечат максимальный эффект и поддержку Группе ЧТПЗ», — прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.
В соответствии с документом, платформа корпоративных инноваций от РВК — GenerationS — проведет поиск инновационных проектов для промышленного рынка, совместно с экспертами Группы ЧТПЗ реализует этап экспертизы и подготовит проекты к прохождению акселерации.
«Принять участие в отборе смогут команды со всего мира с проектами в стадии «прототип» и выше. Приоритетные направления — новые продукты и материалы трубной отрасли, технологии для производства и мониторинга трубной продукции, машинное зрение, а также технологические решения, соответствующие принципам производственной системы «Белая металлургия», — говорится в сообщении.
Эксперты Группы ЧТПЗ и GenerationS проведут оценку проектов и отберут около 30 перспективных команд, которые смогут презентовать свои решения руководству компании. После завершения этапа отбора, 15 проектов пройдут акселерационную программу, а лучшие из них смогут получить пилотирование своих решений на высокотехнологичных производствах Группы ЧТПЗ. Летом 2020 года будут объявлены проекты, которые получат возможность долгосрочной реализации.
«Одна из целей Группы ЧТПЗ — создание для своих клиентов инновационных и персонализированных товаров и услуг. Высокотехнологичные производства компании — отличная площадка для реализации прорывных решений. Группа ЧТПЗ открыта новым идеям и готова к их внедрению в собственный бизнес для достижения лидерства в трубной отрасли», — отметил генеральный директор трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Борис Коваленков.
«Сегодня ведущие промышленные компании России активно привлекают технологии в том числе с внешнего рынка. Работа со стартапами позволяет крупному бизнесу инициировать системные изменения внутренних и внешних процессов, повышать эффективность и конкурентоспособность производства. Группа ЧТПЗ сформировала конкретный бизнес-запрос на поиск и интеграцию новых решений и установила точные и измеряемые финансовые критерии результата. Этот проект станет уникальным опытом для GenerationS, и я уверен, что накопленная экспертиза и профессионализм команды GenerationS обеспечат максимальный эффект и поддержку Группе ЧТПЗ», — прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.
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