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Челябинскую УК «Самоцвет» оштрафовали за необоснованно начисленные платежи за электроэнергию

УрБК, Челябинск, 06.12.2019. Прокуратурой Орджоникидзевского района города Магнитогорска по обращению граждан проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства при содержании многоквартирного жилого дома по улице Жукова.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, в ходе выездной проверки были установлены нарушения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме при содержании подъезда дома. По итогам проведенной проверки прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона директору управляющей компании, допустившей данные несоответствия.



«Прокуратура ЗАТО города Снежинск провела проверку деятельности ООО УК «Самоцвет», в ходе которой установила, что управляющая компания производит начисление платы за коммунальные ресурсы, предоставленные на общедомовые нужды в многоквартирном доме, исходя из общей площади помещений в размере 2 тыс. 437 кв. м. Вместе с тем, по информации ОГУП «Областной центр технической инвентаризации», площадь общих помещений в доме составляет 1 тыс. 720,8 кв. м. Таким образом, ООО УК «Самоцвет» производит начисление за электрическую энергию при содержании общего имущества многоквартирного дома в повышенном размере, что нарушает права жителей дома. В данной связи прокурором города директору ООО УК «Самоцвет» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства», — говорится в официальном сообщении ведомства.



Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, по результатам рассмотрения представления 119 собственникам жилых помещений в многоквартирном доме произведен перерасчет необоснованно начисленных сумм за электрическую энергию при содержании общего имущества. Общая сумма составила около 50 тыс. руб. При этом должностное лицо управляющей компании привлечено к дисциплинарной ответственности.

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