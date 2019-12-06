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В Нижнем Тагиле выбрали мистера и мисс дивизиона «Урал» ЕВРАЗа
6 декабрь 2019 (16:25)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. Слесарь-ремонтник доменного цеха Антон Евлюхин и лаборант химического анализа ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК Наиля Асхарова победили в конкурсе «Мистер и Мисс дивизиона «Урал» ЕВРАЗа. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
В конкурсе приняли участие 60 сотрудников Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов.
Победитель конкурса Антон Евлюхин работает на ЕВРАЗ НТМК уже шесть лет и занимается ремонтом доменных печей, также он участвует в проекте повышения эффективности работы цеха. Ранее один из лучших сотрудников холдинга увлекался народными танцами, окончил музыкальную школу. На конкурсе он сыграл на фортепиано и спел песню о родителях.
В свою очередь, лаборант химического цеха теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК Наиля Асхарова трудится на предприятии всего четыре месяца и следит за качеством воды, которая в дальнейшем отправляется потребителям. На конкурсе Наиля в танце показала один день из жизни теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК, а также читала рэп собственного сочинения.
Отметим, что отборочный этап состоял из спортивных и творческих туров. Всего в финал прошло 16 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа.
«Конкурсанты пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали. Машинист аспирационных установок конвертерного цеха Ирина Масленникова перевоплотилась в императрицу, огнеупорщик коксохимического производства Никита Самбурских стал героем компьютерной игры, работница ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова исполнила танец с иллюминацией.
По итогам конкурса звания вице-мистер и вице-мисс ЕВРАЗа получили машинист паровых турбин ТЭЦ Степан Зайков и контролер черных металлов отдела внешней приемки ЕВРАЗ НТМК Дарья Голуб. Приз зрительских симпатий у сотрудницы МАДОУ «Радость» Александры Зудовой и огнеупорщика коксохимпроизводства Никиты Самбурских. В конкурсе фотосессий победили машинист конвейера цеха агломерации ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова и менеджер БСЕ Антон Браслевич», — говорится в сообщении компании.
В конкурсе приняли участие 60 сотрудников Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов.
Победитель конкурса Антон Евлюхин работает на ЕВРАЗ НТМК уже шесть лет и занимается ремонтом доменных печей, также он участвует в проекте повышения эффективности работы цеха. Ранее один из лучших сотрудников холдинга увлекался народными танцами, окончил музыкальную школу. На конкурсе он сыграл на фортепиано и спел песню о родителях.
В свою очередь, лаборант химического цеха теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК Наиля Асхарова трудится на предприятии всего четыре месяца и следит за качеством воды, которая в дальнейшем отправляется потребителям. На конкурсе Наиля в танце показала один день из жизни теплоэлектроцентрали ЕВРАЗ НТМК, а также читала рэп собственного сочинения.
Отметим, что отборочный этап состоял из спортивных и творческих туров. Всего в финал прошло 16 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа.
«Конкурсанты пели, играли на музыкальных инструментах, танцевали. Машинист аспирационных установок конвертерного цеха Ирина Масленникова перевоплотилась в императрицу, огнеупорщик коксохимического производства Никита Самбурских стал героем компьютерной игры, работница ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова исполнила танец с иллюминацией.
По итогам конкурса звания вице-мистер и вице-мисс ЕВРАЗа получили машинист паровых турбин ТЭЦ Степан Зайков и контролер черных металлов отдела внешней приемки ЕВРАЗ НТМК Дарья Голуб. Приз зрительских симпатий у сотрудницы МАДОУ «Радость» Александры Зудовой и огнеупорщика коксохимпроизводства Никиты Самбурских. В конкурсе фотосессий победили машинист конвейера цеха агломерации ЕВРАЗ КГОКа Анастасия Шерышова и менеджер БСЕ Антон Браслевич», — говорится в сообщении компании.
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