Новости дня
Администрацию Брединского района оштрафовали за нарушение порядка использования сельскохозяйственной земли
6 декабрь 2019 (16:04)
УрБК, Челябинск, 06.12.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело плановую проверку двух земельных участков общей площадью более 100 га в Брединском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 74:04:0600008:312 (площадь 84 га, расположен в 10 км от поселка Княженский) и 74:04:1100004:71 (площадь 17 га, расположен в 5 км от поселка Атаманский) на протяжении многих лет зарастают и не обрабатываются», — говорится в сообщении.
6 августа 2019 года администрацию Брединского муниципального района признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, выдали предписание и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.
«3 декабря 2019 года администрация штраф оплатила в полном объеме. Что касается заросшей земли, то администрация попросила Россельхознадзор продлить исполнение предписания до 31 мая 2020 года и пообещала участки вспахать: то есть привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. В начале июня следующего года инспекторы Россельхознадзора это проверят», — сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 74:04:0600008:312 (площадь 84 га, расположен в 10 км от поселка Княженский) и 74:04:1100004:71 (площадь 17 га, расположен в 5 км от поселка Атаманский) на протяжении многих лет зарастают и не обрабатываются», — говорится в сообщении.
6 августа 2019 года администрацию Брединского муниципального района признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, выдали предписание и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.
«3 декабря 2019 года администрация штраф оплатила в полном объеме. Что касается заросшей земли, то администрация попросила Россельхознадзор продлить исполнение предписания до 31 мая 2020 года и пообещала участки вспахать: то есть привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. В начале июня следующего года инспекторы Россельхознадзора это проверят», — сообщили в пресс-службе ведомства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге цены на земельные участки за четыре года выросли почти на 20%
- Компанию «Новая земля» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нецелевое использование земли под Верхней Пышмой
- Россельхознадзор обнаружил на Среднем Урале несанкционированную свалку площадью свыше 5 тыс. кв. м.
- Администрация Каменского ГО незаконно сдала в аренду 474 тыс. кв. метров земель лесного фонда
- ООО «Зеленый строитель» и ООО «Дзи Да Ди» уличены в самовольном занятии земли сельскохозяйственного назначения Горноуральского городского округа