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Администрацию Брединского района оштрафовали за нарушение порядка использования сельскохозяйственной земли

УрБК, Челябинск, 06.12.2019. Управление Россельхознадзора по Челябинской области провело плановую проверку двух земельных участков общей площадью более 100 га в Брединском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Установлено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 74:04:0600008:312 (площадь 84 га, расположен в 10 км от поселка Княженский) и 74:04:1100004:71 (площадь 17 га, расположен в 5 км от поселка Атаманский) на протяжении многих лет зарастают и не обрабатываются», — говорится в сообщении.



6 августа 2019 года администрацию Брединского муниципального района признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ, выдали предписание и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.



«3 декабря 2019 года администрация штраф оплатила в полном объеме. Что касается заросшей земли, то администрация попросила Россельхознадзор продлить исполнение предписания до 31 мая 2020 года и пообещала участки вспахать: то есть привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. В начале июня следующего года инспекторы Россельхознадзора это проверят», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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