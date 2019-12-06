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В Екатеринбурге на три недели закроют движение транспорта по проспекту Космонавтов

6 декабрь 2019 (15:23)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по проспекту Космонавтов на три недели с 7 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном портале муниципалитета.

«Специалисты ООО «Производственно-строительная компания «Базис» закрывают движение транспорта по автомобильной дороге от проспекта Космонавтов до дома № 30 на улице Березовой с 7 по 27 декабря 2019 года. Это необходимо в связи с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. После окончания земляных работ ООО «ПСК «Базис» восстановит элементы нарушенного благоустройства», — говорится в сообщении.

Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям же рекомендуется обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

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