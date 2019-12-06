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Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят к концу 2020 года

В Екатеринбурге продолжается строительство трамвайной линии, которая свяжет мегаполис с Верхней Пышмой. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



Сейчас АО «ИСЦ УГМК» прокладывает трамвайный путь между двумя городами одновременно с двух сторон.



На сегодняшний день выполнена просека, в ней идет отсыпка земляного полотна. Одновременно заканчиваются мероприятия по изъятию и сносу объектов, попадающих в зону строительства, сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.



Как заявили в комитете по строительству администрации Екатеринбурга, работы ведутся в условиях сложившейся городской застройки и существующей улично-дорожной сети, что требует выноса инженерных коммуникаций. До конца 2020 года подрядчик — АО «ИСЦ УГМК» — закончит на линии все строительно-монтажные работы.



По словам замглавы Екатеринбурга по вопросам капстроительства и землепользования Алексея Бирюлина, трамвайная связь очень нужна обоим городам. В северной части Екатеринбурга скоро появится новый жилой район, рассчитанный на проживание 24 тыс. человек. В районе примыкания улицы Шефской к проспекту Космонавтов разместятся Северный автовокзал, торговый центр. В Верхней Пышме планируется строительство пяти новых микрорайонов.



«Это приведет к еще более тесным контактам двух городов, возрастет количество передвижений как на общественном транспорте, так и на личном. Поэтому развивать систему транспортного обслуживания населения между нашими городами жизненно необходимо», — подчеркнул Алексей Бирюлин.



Напомним, возведение трамвайных путей между Екатеринбургом и Верхней Пышмой началось в апреле 2018 года в рамках четырехстороннего соглашения между областным правительством, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а также ООО «УГМК-Холдинг». На территории Екатеринбурга трамвайная линия пройдет от существующего кольца на Эльмаше по улицам Фрезеровщиков и Шефской, по вновь построенным улицам Меридиональной-1, Ново-Садовой, Меридиональной-2, Широтной Северной, далее вдоль проспекта Космонавтов с выходом на автодорогу Екатеринбург — Невьянск до границы города с Верхней Пышмой. Длина маршрута составит 11 километров в однопутном исчислении. По территории Верхней Пышмы — 6,7 километра.

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