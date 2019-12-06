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Поставщик пытается взыскать с владельца сети «Мегамарт» 900 млн рублей
6 декабрь 2019 (15:00)
УрБК, Москва, 06.12.2019. Фирма «Мортадель» требует взыскать с розничной сети «Дикси» 900 млн руб. убытков, возникших из-за навязывания поставщику дополнительных услуг. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и «Дикси Юг» (входит в ГК «Дикси», управляющую 2,3 тыс. одноименных магазинов, а также сетями «Виктория» и «Мегамарт») попытаются оспорить наличие состава убытка в споре сети с ООО «Фирма «Мортадель», производящим мясные и колбасные изделия.
Ожидается, что 18 декабря текущего года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит одновременно две жалобы компании «Фирма «Мортадель». По данным картотеки, разногласия возникли из-за одностороннего отказа сети от договора поставки. Компания уже подала иск к «Дикси Юг» о взыскании 900 млн руб., но арбитражный суд Московской области вернул его.
Ранее, в марте 2018 года, ФАС по жалобе «Мортадель» установила, что поставщик мясной продукции находился в рыночной зависимости от «Дикси Юг»: отказ от дополнительных услуг сети мог повлечь сокращение объема закупки или полный разрыв соглашения. Согласно решению ФАС, в 2015-2016 годах «Дикси Юг» получила от своего поставщика 82,7 млн руб. за сбор и обработку статистических данных о динамике продаж товаров заказчика в магазинах. При этом в отдельные месяцы эти платежи доходили до 81,4% от товарооборота. В дальнейшем, после обращения в ФАС, «Дикси Юг» расторгла соглашение с компанией-поставщиком. Как говорится в решении ФАС, в результате «Мортадель» потеряла канал сбыта 32,9% от реализуемой продукции, в результате выручка компании сократилась с 321,1 млн руб. в III квартале 2016 года до 112,6 млн руб. в аналогичном квартале 2017 года. В итоге компания была вынуждена сократить поголовье скота на 76,4% и уволить более 230 работников. Именно данный анализ состава убытка является предметом спора между компаниями.
«Мы боремся за законные права производителей», — подчеркивает вице-президент «Мортадель» Эльвира Агурбаш.
При этом компания «Мортадель» в настоящее время находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве. Среди основных кредиторов — Сбербанк (387,1 млн руб.) и основатель компании Николай Агурбаш (207 млн руб.). По словам общественного советника ФАС Анатолия Семенова, большая часть долгов возникла из-за нарушения «Дикси Юг» закона о торговле и невозможности сбыть продукцию, специально изготовленную для данной торговой сети.
По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и «Дикси Юг» (входит в ГК «Дикси», управляющую 2,3 тыс. одноименных магазинов, а также сетями «Виктория» и «Мегамарт») попытаются оспорить наличие состава убытка в споре сети с ООО «Фирма «Мортадель», производящим мясные и колбасные изделия.
Ожидается, что 18 декабря текущего года судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит одновременно две жалобы компании «Фирма «Мортадель». По данным картотеки, разногласия возникли из-за одностороннего отказа сети от договора поставки. Компания уже подала иск к «Дикси Юг» о взыскании 900 млн руб., но арбитражный суд Московской области вернул его.
Ранее, в марте 2018 года, ФАС по жалобе «Мортадель» установила, что поставщик мясной продукции находился в рыночной зависимости от «Дикси Юг»: отказ от дополнительных услуг сети мог повлечь сокращение объема закупки или полный разрыв соглашения. Согласно решению ФАС, в 2015-2016 годах «Дикси Юг» получила от своего поставщика 82,7 млн руб. за сбор и обработку статистических данных о динамике продаж товаров заказчика в магазинах. При этом в отдельные месяцы эти платежи доходили до 81,4% от товарооборота. В дальнейшем, после обращения в ФАС, «Дикси Юг» расторгла соглашение с компанией-поставщиком. Как говорится в решении ФАС, в результате «Мортадель» потеряла канал сбыта 32,9% от реализуемой продукции, в результате выручка компании сократилась с 321,1 млн руб. в III квартале 2016 года до 112,6 млн руб. в аналогичном квартале 2017 года. В итоге компания была вынуждена сократить поголовье скота на 76,4% и уволить более 230 работников. Именно данный анализ состава убытка является предметом спора между компаниями.
«Мы боремся за законные права производителей», — подчеркивает вице-президент «Мортадель» Эльвира Агурбаш.
При этом компания «Мортадель» в настоящее время находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве. Среди основных кредиторов — Сбербанк (387,1 млн руб.) и основатель компании Николай Агурбаш (207 млн руб.). По словам общественного советника ФАС Анатолия Семенова, большая часть долгов возникла из-за нарушения «Дикси Юг» закона о торговле и невозможности сбыть продукцию, специально изготовленную для данной торговой сети.
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