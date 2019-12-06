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Челябинскую компанию «Водный мир» оштрафовали за несвоевременную выплату зарплаты сотрудникам
6 декабрь 2019 (14:12)
УрБК, Челябинск, 06.12.2019. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Водный мир». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на Южном Урале.
В ходе проверки выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам предприятия и отсутствия оформления трудовых отношений.
«В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района руководителю ООО «Водный мир» внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого приняты меры к восстановлению нарушенных трудовых прав, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении директора и менеджера по персоналу возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административных дел Государственной инспекцией труда в Челябинской области должностные лица признаны виновными с назначением штрафа в размере 15 тыс. руб. каждому.
В ходе проверки выявлены факты несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам предприятия и отсутствия оформления трудовых отношений.
«В связи с выявленными нарушениями закона прокурором района руководителю ООО «Водный мир» внесено представление об их устранении, по результатам рассмотрения которого приняты меры к восстановлению нарушенных трудовых прав, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении директора и менеджера по персоналу возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 4, 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения административных дел Государственной инспекцией труда в Челябинской области должностные лица признаны виновными с назначением штрафа в размере 15 тыс. руб. каждому.
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