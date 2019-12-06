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Средняя стоимость займов в МФО в России снизилась до 325% годовых

УрБК, Москва, 06.12.2019. Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях РФ в январе–октябре снизилась на 225 п.п. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает газета «Известия».



Если в начале года взять кредит можно было под 550% годовых, то сейчас — под 325%.



При этом кредитование населения в микрофинансовых организациях непрерывно растет, хотя в последнее время и не так быстро. Так, в 2018 году МФО выдали гражданам 186,3 млрд руб. Это на 58,7 млрд больше, чем за 2017 год. Данных за весь 2019 год еще нет, но только за девять месяцев микрокредиторы выдали 174,3 млрд руб. займов.

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