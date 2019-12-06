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В Екатеринбурге на уборку снега сегодня вышли 205 единиц спецтехники
6 декабрь 2019 (13:21)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В декабре коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на специализированные полигоны для утилизации 22 тыс. 602 т снега. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
В ночь с 5 на 6 декабря на уборке снега в Екатеринбурге были задействованы 263 единицы спецтехники. На дороги вывели 51 комбинированную дорожную машину, 45 тракторов, 19 фронтальных погрузчиков, 90 самосвалов, 126 дорожных рабочих. На снегоприемные полигоны вывезли 4 тыс. 127 т снежной массы.
6 декабря на уборке улично-дорожной сети уральской столицы планируется задействовать 466 дорожных рабочих и 205 единиц спецтехники, из них — 34 комбинированные дорожные машины, 67 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков, 60 самосвалов и другие.
Параллельно идет уборка наледи на проезжей части дорог, уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон: механизаторы районных ДЭУ рассыпали более 8 т реагента и почти 7 т мелкой щебенки.
В ночь с 5 на 6 декабря на уборке снега в Екатеринбурге были задействованы 263 единицы спецтехники. На дороги вывели 51 комбинированную дорожную машину, 45 тракторов, 19 фронтальных погрузчиков, 90 самосвалов, 126 дорожных рабочих. На снегоприемные полигоны вывезли 4 тыс. 127 т снежной массы.
6 декабря на уборке улично-дорожной сети уральской столицы планируется задействовать 466 дорожных рабочих и 205 единиц спецтехники, из них — 34 комбинированные дорожные машины, 67 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков, 60 самосвалов и другие.
Параллельно идет уборка наледи на проезжей части дорог, уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон: механизаторы районных ДЭУ рассыпали более 8 т реагента и почти 7 т мелкой щебенки.
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