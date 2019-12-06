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Екатеринбургскую энергоснабжающую компанию оштрафовали на 110 тыс. рублей за нарушение стандартов раскрытия информации

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. По постановлению Свердловского УФАС России ООО «Энергоснабжающая компания» (Екатеринбург) уплатило в федеральный бюджет 110 тыс. руб. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по статье 9.15 КоАП РФ «Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии».



В ходе мониторинга сотрудниками Свердловского УФАС России официального сайта ООО «ЭСК» в интернете было выявлено сокрытие компанией за отчетный 2018 год сведений о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг (подпункт «б» пункта 12 стандартов). Размещение этих сведений регламентировано формами, утверждаемыми уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (пункт 13 стандартов), которые должны были быть раскрыты до 1 апреля 2019 года.



Также было выявлено, что информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 19 стандартов, была раскрыта ООО «ЭСК» только в части размещения тарифов на услуги по передаче электрической энергии. При этом сведения о размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования на официальном сайте отсутствуют, хотя должны были быть раскрыты до 1 марта 2019 года.



В результате ООО «ЭСК» было назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 210 тыс. руб.



Полагая, что постановление Свердловского УФАС России является незаконным и необоснованным, ООО «ЭСК» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Однако суд признал доказанным состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.15 КоАП РФ. Также суд подтвердил правильность вывода антимонопольного органа о недобросовестном отношении компании к исполнению своих публично-правовых обязанностей.



При этом суд снизил сумму штрафа до 110 тыс. руб., так как первоначальный административный штраф был уплачен обществом до вступления постановления Свердловского УФАС России в законную силу. В итоге ООО «ЭСК» уплатило в федеральный бюджет назначенный штраф.

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