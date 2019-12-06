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В Екатеринбурге сохраняется дефицит качественных складов

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В Екатеринбурге по-прежнему сохраняется дефицит качественных складов. Об этом рассказал директор по развитию компании «Логопарк.ру» Виталий Хиль.



«Не хватает проектов с хорошей локацией, с нормальным пакетом документов, с высоким качеством строительства. В частности, существует дефицит складов, которые расположены в черте города (до 10 тыс. кв. м.). Ставки на такие объекты могут быть на 15-20% выше, чем за пределами ЕКАД. Есть примеры, когда склады класса «С» сдавали в аренду по цене качественных объектов из-за удачного местоположения», — заявил В. Хиль на саммите регионального представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов.



По его словам, в 2019 году в Екатеринбурге планируется ввести рекордный объем спекулятивных складских площадей (более 150 тыс. кв. м.) за счет нового строительства. Это может привести к краткосрочному росту вакантных площадей до 5-7% в 2020 году.



«Общий объем складов класса «А» и «В» в Екатеринбурге в настоящее время составляет 1,7 млн кв. м. По этому показателю уральская столица занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Примерно столько же складских площадей в Новосибирске. В последние годы объем строящихся объектов непрерывно растет. Однако большинство проектов реализуется под конкретного заказчика», — сообщил В. Хиль.

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