Новости дня

За 9 месяцев предприятия легкой промышленности Екатеринбурга отгрузили продукции на 2,2 млрд рублей

6 декабрь 2019 (11:20)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. За 9 месяцев 2019 года предприятиями легкой промышленности Екатеринбурга было отгружено продукции на 2 млрд 226 млн руб. Это на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

По словам зампредседателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, сегодня отрасль объединяет 63 предприятия легкой и текстильной промышленности, в том числе два крупных.

Треть произведенной продукции реализуется в регионах РФ, остальное — в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, указала Наталья Фирстова.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: