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За 9 месяцев предприятия легкой промышленности Екатеринбурга отгрузили продукции на 2,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. За 9 месяцев 2019 года предприятиями легкой промышленности Екатеринбурга было отгружено продукции на 2 млрд 226 млн руб. Это на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.



По словам зампредседателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, сегодня отрасль объединяет 63 предприятия легкой и текстильной промышленности, в том числе два крупных.



Треть произведенной продукции реализуется в регионах РФ, остальное — в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, указала Наталья Фирстова.

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