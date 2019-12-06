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За 9 месяцев предприятия легкой промышленности Екатеринбурга отгрузили продукции на 2,2 млрд рублей
6 декабрь 2019 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. За 9 месяцев 2019 года предприятиями легкой промышленности Екатеринбурга было отгружено продукции на 2 млрд 226 млн руб. Это на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.
По словам зампредседателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, сегодня отрасль объединяет 63 предприятия легкой и текстильной промышленности, в том числе два крупных.
Треть произведенной продукции реализуется в регионах РФ, остальное — в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, указала Наталья Фирстова.
По словам зампредседателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, сегодня отрасль объединяет 63 предприятия легкой и текстильной промышленности, в том числе два крупных.
Треть произведенной продукции реализуется в регионах РФ, остальное — в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, указала Наталья Фирстова.
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