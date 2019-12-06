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Агентство S&P отозвало долгосрочные кредитные рейтинги «Ленты»

6 декабрь 2019 (10:54)

УрБК, Москва, 06.12.2019. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте российского ритейлера «Лента» по просьбе компании, говорится в пресс-релизе S&P.

На момент отзыва рейтинги находились на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом.

«Лента» — крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На 30 сентября под управлением компании было 375 магазинов, в том числе 246 гипермаркетов и 129 супермаркетов, сообщает «Финмаркет».

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