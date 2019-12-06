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В поселке Большой Исток загорелся склад с покрышками

6 декабрь 2019 (09:51)

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2019. В поселке Большой Исток произошел пожар на складе с покрышками. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о возгорании на складе поступило сегодня в 07.55 утра. Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удаленностью водоисточников от места тушения. От ближайшей реки для обеспечения огнетушащими веществами протянута магистральная линия протяженностью более 100 метров», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 45 человек, 15 единиц пожарно-спасательной техники. В зонах сильного задымления работают 2 звена газодымозащитной службы, информации о пострадавших не поступало.

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