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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении максимальной страховки по вкладам до 10 млн рублей

УрБК, Москва, 06.12.2019. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении максимальной страховки по вкладам до 10 млн руб. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.



Получение повышенного страхового возмещения — в пределах 10 млн руб. — допускается проектом по счетам физлиц при наличии особых жизненных обстоятельств. К ним относятся продажа жилого помещения или земельного участка, на котором расположен жилой дом, садовый дом, иные строения или их части, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получение социальных выплат и пособий, исполнение решения суда, получение грантов в форме субсидий.



Также проект распространяет систему страхования вкладов на садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные, гаражно-строительные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, а также на некоммерческие организации — исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по таким счетам не будет превышать 1,4 млн руб.

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