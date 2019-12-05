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ФСИН России намерена открыть в Екатеринбурге в 2020 году торгово-выставочный павильон
5 декабрь 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Открытие торгово-выставочного комплекса ГУФСИН России по Свердловской области на улице Репина в Екатеринбурге запланировано на II квартал 2020 года.
Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время ведется строительство двухэтажного здания торгово-выставочного комплекса на улице Репина рядом со зданием Управления. Предполагается, что в нем будут продаваться изделия и товары, изготовленные осужденными, отбывающими наказание в учреждениях ГУФСИН.
«На первом этаже расположится магазин. Там будут продаваться, например, швейные изделия, по объему производства которых ГУФСИН превосходит многие швейные фабрики. Более тысячи осужденных заняты швейным производством. Общий оборот в этой сфере составляет сотни миллионов рублей. Также в павильоне будут продавать мебель — мягкую, корпусную, плетеную. Она закупается различными учреждениями — как коммерческими, так и государственными», — сообщается на официальном сайте ГУФСИН России по Свердловской области.
По информации ведомства, в этом году ГУФСИН поставило мебель для судебных учреждений, службы судебных приставов, а также Следственного комитета РФ. Также их клиентами являются школы, для которых делаются парты.
«В этом году свердловское ГУФСИН планирует произвести продукцию на 1,8 млрд руб., в прошлом этот показатель составил 1,7 млрд руб. Основной положительный момент — трудоустройство осужденных. Таковых в учреждениях ГУФСИН порядка 6 тыс. человек. В основном они заняты на производстве. Все они выплачивают иски потерпевшим, а также оплачивают свое питание, одежду, снижая тем самым нагрузку на бюджет», — уточнили представители ведомства.
На втором этаже торгово-выставочного комплекса ГУФСИН России по Свердловской области планируется сделать музей, где будут представлены не только исторические экспонаты, но и разные запрещенные предметы, которые изымаются из передач, а также средства их доставки, например квадрокоптеры и арбалеты. Не исключено, что экспонаты будут представлены на Ночи музеев в Екатеринбурге.
Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время ведется строительство двухэтажного здания торгово-выставочного комплекса на улице Репина рядом со зданием Управления. Предполагается, что в нем будут продаваться изделия и товары, изготовленные осужденными, отбывающими наказание в учреждениях ГУФСИН.
«На первом этаже расположится магазин. Там будут продаваться, например, швейные изделия, по объему производства которых ГУФСИН превосходит многие швейные фабрики. Более тысячи осужденных заняты швейным производством. Общий оборот в этой сфере составляет сотни миллионов рублей. Также в павильоне будут продавать мебель — мягкую, корпусную, плетеную. Она закупается различными учреждениями — как коммерческими, так и государственными», — сообщается на официальном сайте ГУФСИН России по Свердловской области.
По информации ведомства, в этом году ГУФСИН поставило мебель для судебных учреждений, службы судебных приставов, а также Следственного комитета РФ. Также их клиентами являются школы, для которых делаются парты.
«В этом году свердловское ГУФСИН планирует произвести продукцию на 1,8 млрд руб., в прошлом этот показатель составил 1,7 млрд руб. Основной положительный момент — трудоустройство осужденных. Таковых в учреждениях ГУФСИН порядка 6 тыс. человек. В основном они заняты на производстве. Все они выплачивают иски потерпевшим, а также оплачивают свое питание, одежду, снижая тем самым нагрузку на бюджет», — уточнили представители ведомства.
На втором этаже торгово-выставочного комплекса ГУФСИН России по Свердловской области планируется сделать музей, где будут представлены не только исторические экспонаты, но и разные запрещенные предметы, которые изымаются из передач, а также средства их доставки, например квадрокоптеры и арбалеты. Не исключено, что экспонаты будут представлены на Ночи музеев в Екатеринбурге.
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