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В информационной системе ГИБДД Свердловской области произошел технический сбой

В информационной системе Госавтоинспекции Свердловской области произошел технический сбой. По техническим причинам увеличились сроки проведения регистрационных действий.



«В настоящее время наблюдаются технические сбои в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Это приводит к увеличению времени обработки заявлений граждан на получение государственных услуг, связанных с регистрационно-экзаменационной деятельностью Госавтоинспекции, а также выдачи готовых документов», — говорится в сообщении пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры по устранению проблем и восстановлению работоспособности информационной системы.



В сложившейся ситуации сотрудники Госавтоинспекции надеются на понимание граждан, а также рекомендуют перенести визит в ГИБДД до момента восстановления работоспособности системы.

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