Новости дня

На Южном Урале 6 декабря ожидаются метель и усиление ветра до 22 метров в секунду

5 декабрь 2019 (17:49)

УрБК, Челябинск, 05.12.2019. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря 2019 года, Южный Урал ждут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, местами умеренного (на крайнем западе до сильного), метели. Днем — отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб — 101 или 01», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: