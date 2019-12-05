Новости дня

На Южном Урале 6 декабря ожидаются метель и усиление ветра до 22 метров в секунду

УрБК, Челябинск, 05.12.2019. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря 2019 года, Южный Урал ждут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, местами умеренного (на крайнем западе до сильного), метели. Днем — отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра до 17-22 метров в секунду.



«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы необходимо сообщить об этом по телефонам экстренных служб — 101 или 01», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:49</span><br /><strong>На Южном Урале 6 декабря ожидаются метель и усиление ветра до 22 метров в секунду</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 05.12.2019. По прогнозам синоптиков, завтра, 6 декабря 2019 года, Южный Урал ждут осадки в виде небольшого снега, мокрого снега, местами умеренного (на крайнем западе до сильного), метели. Днем — отложение мокрого снега на провода, гололедные явления, местами порывы ветра до 17-22 метров в секунду. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091858-na-yuzhnom-urale-6-dekabrya-ozhidayutsya-metel-i-usilenie-vetra-do-22-metrov-v-sekundu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: