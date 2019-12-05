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На уборку улично-дорожной сети в Екатеринбурге вывели 178 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. На уборку улично-дорожной сети в Екатеринбурге сегодня, 5 декабря 2019 года, вывели 178 единиц спецтехники. Оперативные бригады коммунальщиков будут также работать в ночную смену.



Наряду с техникой на уборке снега будут задействованы 459 дорожных рабочих. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, работы по уборке улиц в городе выполняются круглосуточно, в основном в ночное время, для того, чтобы не мешать транспортному потоку.



В ночь с 4 на 5 декабря на улицах города на уборке снега было задействовано 276 единиц спецтехники, в том числе 61 комбинированная дорожная машина (КДМ), 48 тракторов, 16 фронтальных погрузчиков, 91 самосвал и другие. Вручную разгребали снег в ночную смену 132 рабочих. Районные службы благоустройства Екатеринбурга отправили на полигоны 3 тыс. 799 т снега.

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