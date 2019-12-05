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В информационной системе ГИБДД Свердловской области произошел технический сбой

5 декабрь 2019 (17:14)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. В информационной системе Госавтоинспекции Свердловской области произошел технический сбой. По техническим причинам увеличились сроки проведения регистрационных действий.

«В настоящее время наблюдаются технические сбои в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Это приводит к увеличению времени обработки заявлений граждан на получение государственных услуг, связанных с регистрационно-экзаменационной деятельностью Госавтоинспекции, а также выдачи готовых документов», — говорится в сообщении пресс-службы Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сейчас специалисты предпринимают все необходимые меры по устранению проблем и восстановлению работоспособности информационной системы.

В сложившейся ситуации сотрудники Госавтоинспекции надеются на понимание граждан, а также рекомендуют перенести визит в ГИБДД до момента восстановления работоспособности системы.

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