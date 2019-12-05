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Госдума приняла закон о внедрении в Свердловской области налога на самозанятых

УрБК, Москва, 05.12.2019. Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, который с 1 января 2020 года включает в эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов России, в том числе Свердловскую область. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Как следует из текста закона, с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан», — сообщает «Интерфакс».



В пояснительной записке отмечается, что по результатам анализа итогов эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность его расширения с 1 июля 2020 года на все российские регионы. С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.



Как уточняет «Интерфакс», в пояснительной записке к материалам приводятся данные Федеральной налоговой службы (ФНС), согласно которым по состоянию на 31 октября 2019 года количество зарегистрированных плательщиков НПД составило 260 тыс. человек, в том числе в Москве — 151,7 тыс. человек, в Московской области — 55,7 тыс. человек, в Калужской области — 5,9 тыс. человек, в Татарстане — 46,6 тыс. человек.



Режимом НПД могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составит 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.



Отметим, что для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется обязательно регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем.

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