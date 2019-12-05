Нишевый турбизнес ждет перемен

Одним из основных трендов развития туристического рынка в современной России становится расслоение в среде туристических операторов. С одной стороны, выделяется относительно немногочисленная группа крупных корпораций, работающих в массовом сегменте. Небольшим компаниям крайне сложно конкурировать с ними, поскольку их бюджет не позволяет выкупать большими партиями по сниженным ценам места в отелях, а также запускать собственные чартерные программы.С другой стороны, формируется нишевый туризм. Небольшие операторы с четко определенной целевой аудиторией и уникальным предложением создают собственные рынки. Такие организации в настоящее время смещают акцент на формирование уникального турпродукта, требующего специальных знаний, привлечения специалистов, квалифицированных инструкторов. Спрос формируется за счет эксклюзивности предложения, которое, с одной стороны, востребовано, с другой — практически не поддается серьезному масштабированию.Но сегодня на пути их развития встают значительные организационные и финансовые сложности, связанные в первую очередь с государственным регулированием, для которого нет разницы между крупными туроператорами с многомиллиардным оборотом и относительно небольшими компаниями.«Туристические компании стали развивать сегментный, нишевый бизнес — это лечебные туры по всему миру, обучение за рубежом, активно начали формировать круизные туры. Кто-то стал развивать бизнес-проекты — выездные семинары, а также поездки на спортивные мероприятия международного уровня, на различные выставки. Очень сильно «взлетела» сфера, которая занимается визовой поддержкой, оформляет визы по всему миру, кто-то устраивает на работу за границу», — рассказала директор Чешского делового центра Светлана Кулинка.По ее словам, зачастую компании, особенно в приграничных регионах, специализируются по географическим направлениям. Они предлагают клиентам услуги, которые обычно не входят в пакетные туры.«Мы организуем специализированные поездки в Чехию — от свадебных путешествий до лечения и получения образования. Люди обращаются к нам, потому что без специальной подготовки им сложно в каждом конкретном случае разобраться с необходимыми документами, подготовиться к собеседованию в консульстве, найти клинику или курорт, оптимальный при их диагнозе, организовать проживание и перелет», — пояснила Светлана Кулинка.Как отмечает руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, такие компании незаменимы на туристическом рынке. Они охватывают тех клиентов, потребности которых не может удовлетворить массовый турпродукт, при этом не несут рисков, связанных с собственными чартерными программами и выкупом больших квот в отелях. Этот сегмент бизнеса необходимо развивать и поддерживать в том числе на Урале.«Именно такие специализированные операторы дают крайне востребованный качественный турпродукт по отдельным направлениям. Без них невозможно развитие таких видов туризма, как оздоровительный и лечебный, где требуется участие медицинских работников, определенные познания, которыми зачастую не обладает обычный менеджер. Это зарубежный промтуризм, посещение выставок, концертов и других культурных событий. В этих сегментах неинтересно участвовать крупным компаниям. Они не хотят, так как это трудозатратно, и не могут, потому что надо находить и сводить вместе специалистов, зачастую штучных», — отмечает эксперт.В то же время на пути развития этого направления лежат юридические препятствия, закрепленные на уровне федерального законодательства. Дело в том, что сегодня закон не делает разницы между небольшими нишевыми туроператорами, работающими на основе регулярной перевозки за рубеж, и крупными компаниями, занимающимися продажей пакетных туров на популярных направлениях и имеющими оборот в несколько миллиардов рублей в год. Соответственно, вся финансовая нагрузка, предназначенная для обеспечения прав туристов в массовом секторе, ложится и на специализированные компании.«Основная проблема массового туризма в том, что оператор ставит огромную чартерную программу, выкупает под нее за свои средства тысячи комнат в отелях и потом пытается распродать их, то есть несет очень большие риски. Этим рискам подвержены и клиенты, которые покупают туры. Чтобы застраховать такого туриста, нужны серьезные меры в законодательстве, финансовые гарантии. Если же компания организует путешествие для своего клиента по запросу, с туриста берется предоплата, сразу же выкупается билет на регулярный рейс, оплачивается отель, экскурсии. То есть компания ничем не рискует, нет угрозы банкротства. Но при этом минимальная сумма фингарантий, которую нужно заплатить, для операторов, работающих по факту и по риску, одинакова», — рассказал директор туристической компании «Ява Тур» Олег Аксельрод.Эксперт отметил, что зачастую сумма обязательных для нишевого туроператора платежей оказывается несоразмерной объему его бизнеса. Это заставляет компании либо отказываться от создания собственного турпродукта, либо выходить из правового поля.«Например, когда наша компания была туроператором, средний объем бизнеса составлял 40 млн руб. в год. А финансовую гарантию мы должны были предоставить на 50 млн, хотя никогда не имели в обслуживании туристов одновременно больше чем на 5-8 млн руб. И платить нужно было примерно 1 млн руб. в год в разные фонды — это сумасшедшая сумма для нишевого туроператора в Екатеринбурге. Кроме того, небольшой компании очень сложно найти того, кто ее застрахует. Крупные страховщики отказывают, а малые сами уходят с рынка, оставляя оператора без денег», — отметил Олег Аксельрод.По словам Михаила Мальцева, совершенствование законодательства, направленное на укрепление нишевого бизнеса, сегодня является очень важным вопросом, стоящим перед всем туристическим профсообществом. В этой связи Уральская ассоциация туризма ведет постоянную работу над поправками, призванными вернуть таким организациям возможность находиться в реестре туроператоров и действовать в правовом поле.«Современное туристское законодательство и политика государства направлены на укрупнение рынка — тогда легче контролировать бизнес и избежать банкротств, а также вывода денежных средств за рубеж. Но из-за этого страдают специализированные компании. Финансовая нагрузка слишком велика для них. Нужен комплекс мер, связанный с упрощением документов. Например, нет необходимости в таких высоких фингарантиях, можно снизить платежи в фонд персональной ответственности. На этот рынок никто не претендует, заменить таких операторов некем, их надо поддержать — иначе будут потеряны рабочие места и качественный турпродукт», — пояснил глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии.Таким образом, становление российской туротрасли сегодня тесно связано с ростом сегмента нишевого туризма. Однако развитие последнего в правовом поле невозможно без выработки на законодательном уровне особых условий для компаний, работающих по запросу клиентов.